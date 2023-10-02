Москва признала, что мирные переговоры с Украиной невозможны

Олег Кравцов.  
02.10.2023 10:18
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина


Возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом сегодня невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.

Возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом сегодня невозможно. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«На площадке ООН вопрос урегулирования путем переговоров никак не ставится. Генеральный секретарь ранее говорил, что готов быть посредником, если обе стороны будут к этому готовы. Но мы прекрасно знаем, что Украина в свое время отвергла уже парафированный план мирного урегулирования.

Более того, чтобы уж совсем сжечь все мосты, президентом Зеленским был принят декрет, который запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Но всё это проецируется и на более низкий уровень, на котором всё могло бы обсуждаться.

Так что каких-то усилий, реальных предложений по переговорному процессу я не вижу. На площадке ООН никакого диалога на этот счет не ведется», – сказал Полянский в интервью «Известиям».

Он добавил, что «украинцы по-прежнему ведут себя здесь очень нагло, провокационно».

«Демонстрируют — как они делали еще даже до СВО — абсолютную неготовность разговаривать о чем-либо с РФ. Поэтому все вынуждены учитывать эту позицию», – говорит дипломат.

Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

«При этом пока те концепции переговоров, о которых мы знаем, больше похожи на ультиматумы в отношении России. Естественно, никакой основой для переговоров они быть не могут», – резюмировал Полянский.

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