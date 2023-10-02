Москва признала, что мирные переговоры с Украиной невозможны

Возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом сегодня невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На площадке ООН вопрос урегулирования путем переговоров никак не ставится. Генеральный секретарь ранее говорил, что готов быть посредником, если обе стороны будут к этому готовы. Но мы прекрасно знаем, что Украина в свое время отвергла уже парафированный план мирного урегулирования.

Более того, чтобы уж совсем сжечь все мосты, президентом Зеленским был принят декрет, который запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Но всё это проецируется и на более низкий уровень, на котором всё могло бы обсуждаться.

Так что каких-то усилий, реальных предложений по переговорному процессу я не вижу. На площадке ООН никакого диалога на этот счет не ведется», – сказал Полянский в интервью «Известиям».