Москва признала, что мирные переговоры с Украиной невозможны
Возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом сегодня невозможно.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.
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«На площадке ООН вопрос урегулирования путем переговоров никак не ставится. Генеральный секретарь ранее говорил, что готов быть посредником, если обе стороны будут к этому готовы. Но мы прекрасно знаем, что Украина в свое время отвергла уже парафированный план мирного урегулирования.
Более того, чтобы уж совсем сжечь все мосты, президентом Зеленским был принят декрет, который запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Но всё это проецируется и на более низкий уровень, на котором всё могло бы обсуждаться.
Так что каких-то усилий, реальных предложений по переговорному процессу я не вижу. На площадке ООН никакого диалога на этот счет не ведется», – сказал Полянский в интервью «Известиям».
Он добавил, что «украинцы по-прежнему ведут себя здесь очень нагло, провокационно».
«Демонстрируют — как они делали еще даже до СВО — абсолютную неготовность разговаривать о чем-либо с РФ. Поэтому все вынуждены учитывать эту позицию», – говорит дипломат.
Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.
«При этом пока те концепции переговоров, о которых мы знаем, больше похожи на ультиматумы в отношении России. Естественно, никакой основой для переговоров они быть не могут», – резюмировал Полянский.
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