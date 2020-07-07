Москва призвала Эрдогана к благоразумию и не дать превратить Святую Софию в мечеть

07.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Если турецкое руководство примет решение превратить собор Святая София в мечеть, это будет вызов Москве. И напротив – если Анкара оставит в святыню в нынешнем статусе, это будет проявлением уважения к мировой культуре, христианству, православию и России.

Об этом в ходе заседания Госдумы РФ заявил депутат «Единой России» Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что парламент России единогласно принял обращение к Великому Национальному собранию Турции с призывом не менять Святой Софии статус музея.

«Пройдя через землетрясения, пожары и разрушения, Святая София в веках осталась символом стойкости, нерушимости и единства христианской веры и христианского мира. В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк принял решение, что Святая София будет музеем. С этих пор Святую Софию посетили миллионы паломников, огромен поток российских туристов, которые направляются в Стамбул и первым делом они заходят в Святую Софию», – заявил перед голосованием депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Я уверен, что голоса депутатов Госдумы прислушаться и сохранить в силе мудрое решение Ататюрка, тем самым сохранив Святую Софию как великий символ Православного мира будет услышан в Анкаре. Прошу поддержать проект данного обращения», – призвал парламентарий.

Следом в поддержку инициативы выступил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«Ататюрк принял очень важное решение, он хотел сохранить тесные отношения с советской стороной и в 1935 году издал указ о том, что этот храм является музеем. На мой взгляд, в последнее время усиливается конфронтация, и американцы, пытаясь расколоть православие, затеяли эту грязную возню на Украине. Я думаю, что и здесь торчат их зубы, и они хотят сделать всё, чтобы обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

Мне думается, наше решение, которое мы подготовили, которое должно быть абсолютно единодушным, выносит исключительно принципиальный характер. Некоторые говорят, что важно сохранить единство – единство сохраняется когда есть единство ценностей: любовь, справедливость, надежда, вера, а Софья олицетворяет божью мудрость. Дай бог, чтобы она посетила нашу державу в это суровое время», – выразил надежду Зюганов.

Далее выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в первую очередь заявил, что документ слишком мягкий.

«Как-бы, пожалуйста, если можно, оставьте как музей. Россия сегодня – единственная страна в мире, которая представляет весь православный мир. И здесь не обязательно, что это великое творение зодчих и архитектура, это лучший храм христианского мира, ему 14 веков, это кочевники пришли из-под Ташкента, вырезали всё на своём пути, всех христиан – армян, русских, всех вырезали и захватили Константинополь. С какой статьи? Это захватчики! Хотели на Европу идти – остановили, и всегда они с нами воевали именно по этой причине, что мы христиане, а они мусульмане», – сказал Жириновский.

«Задача турок и Эрдогана сегодня – восстановить Великую османскую империю, включая в неё Северную Сирию, Северный Ирак, часть Молдавии, Крым, часть Болгарии, часть Греции, Грузия – они уже захватили город Батуми, он никогда больше не будет грузинским и христианским, и снова возглавить мусульманский мир – это миллиард триста миллионов мусульман», – предупредил лидер ЛДПР.

Замыкая выступление коллег Вячеслав Никонов призвал турецкого президента Эрдогана к благоразумию.

«Мы заявили о себе как о Третьем Риме. Это была первая национальная идея нашей страны создание крупнейшего христианского государства на планете, и эта идея, когда границы Московского царства не доходили и до Вязьмы, была реализована. Для нас Святая София – гораздо больше, чем просто собор, гораздо больше, чем памятник Юнеско. Святая София – это часть нашей культуры, естества. Святыни Исламского мира не в Святой Софии. Они в Саудовской Аравии, они в Иерусалиме. Это святыня христианства и, прежде всего, святыня Православия», – отметил депутат

«Кемаль Ататюрк, когда создавал современную Турцию, хорошо понимал, что нельзя присваивать святыню христианства только исламу. Это святыня всего человечества и она должна ей оставаться, потому что если это произойдёт, это будет вызов.

И напротив – если турецкие власти оставят в нынешнем статусе, то это будет проявлением уважения к мировой культуре, к христианству, к православию и это будет, безусловно, проявлением уважения к нашей стране, которая для Турции является главным торговым партнёром, а в последнее время ещё и военно-политическим партнёром. Я думаю, что турецкое руководство должно очень трезво взвесить и принять во внимание наше решение. Эрдоган, будь достоин Ататюрка!» – призвал Никонов.

В результате голосования обращение к нацсобранию Турции поддержали все 385 депутатов.

В частности, в документе российские парламентарии призывали турецкую сторону «всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию…Проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия».