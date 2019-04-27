Москва промедлила с непризнанием выборов на Украине

27.04.2019, Москва, Владимир Гладков

«Хитрый план» Москвы по непризнанию выборов на Украине заключался в том, чтобы дождаться победы во втором туре Петра Порошенко, которая не могла бы пройти без тотальных фальсификаций.

Однако дружное голосование избирателей за комика и шоумена, победившего трусливого кондитера с разгромным счётом, спутало все карты.

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Вина за промедление с непризнанием украинского выборного фарса лежит на либеральном крыле в российском руководстве.

Об этом в эфире телеканала «Красная Линия» заявил замдиректора института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оснований для того, чтобы занять принципиальную позицию (и не признать выборы на Украине после первого тура – ред.) было более чем достаточно, но нет единой внешней политики, она всегда – баланс борьбы группировок в элите. Очень мощная группировка заинтересована в том, чтобы постоянно искать и когда-нибудь каким-нибудь способом найти компромисс с Западом. Поэтому такое заявление воспринималось, что это конфронтация, опять мы жжём мосты, а Запад же однозначно признает, а вот давайте предпримем хитрый ход: мы подождём, победит Порошенко (потому что, видимо очень многие были уверены, что победит Порошенко), а тут уж с нас взятки гладки, Запад на нас не обидится, это уже будет такой откровенной фальсификацией, и мы скажем, что хотели как лучше, но здесь-то… А тут – бац, и выигрывает Зеленский.

В результате теперь начинается невнятное произношение, что мы, конечно, уважаем выбор 70 процентов, но при этом мы помним про три миллиона (отрезанных от голосования граждан Украины – ред.) и так далее – сами попали в очень идиотское положение и только исключительно из-за того, что в элите колоссальное количество людей, для которых высшая цель – это не интересы государства, а превращение в часть западной элиты, контакт с Западом, вливание в этот Запад», – заявил Шишкин.