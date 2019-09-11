11.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Москва проявила непозволительную мягкость к распоясавшемуся Киеву – политолог

Россия должна была защищать своих граждан, оказавшихся в заложниках у украинских спецслужб, вплоть до разрыва дипломатических отношений и проведения силовых операций по их освобождению.

Об этом в эфире ток-шоу «Время покажет» заявил политолог Михаил Синельников-Оришак, реагируя на освобождение из украинских застенков российского гражданина Евгения Мефёдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, когда Советский Союз провел несколько таких операций, его граждан перестали брать в заложники.

«Я считаю, что это позор для нашего государства. Пять лет, почему он сидел пять лет? Почему мы не предпринимаем никаких мер, вплоть до разрыва дипломатических отношений, вплоть до силового освобождения, вплоть до неравнозначного обмена.

Слушайте, большевики искали с Западом мира, но когда были убиты наши дипломаты, например, в Швейцарии и швейцарцы отказались выдавать убийцу, большевики разорвали отношения просто напросто.

В советское время, одно время пытались брать наших советских граждан в заложники, после чего КГБ провел кучу силовых операций, кровавых операций! И после этого на Ближнем Востоке перестали брать советских граждан», – заявил политолог.

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