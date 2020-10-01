Москва прямо указала на главного разжигателя войны в Карабахе – Затулин

01.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Боевые действия в Нагорном Карабахе будут продолжаться, исходя из настроений Армении и Азербайджана, однако самую существенную роль в дальнейшей эскалации играет всесторонняя поддержка одного из соперников со стороны Турции.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас такое впечатление, что боевые действия не закончатся – с сегодня на завтра, а судя по настрою Азербайджана и Армении, они будут продолжаться. Само по себе продолжение этих боевых действий невыгодно для интересов Российской Федерации, осложняющее отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Прежде всего, это является, если хотите, раздражающим для России фактором, и отсюда совершенно очевидное недовольство России, пусть оно не высказано так категорично, но оно уже высказано, вмешательством Турции на стороне Азербайджана в развязывании и продолжении этих боевых действий.

Напомню, что последовало прямое заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что мы просим Турцию воздерживаться от безоговорочной поддержки военных действий. А за этим последовало заявление МИДа, вчерашнее, если не ошибаюсь, в котором выражена обеспокоенность проникновением боевиков с сирийских территорий в зону конфликта и их участием в боевых действиях», – заявил Затулин.

Также он назвал очевидным то, что данное заявление МИД РФ адресовано, прежде всего, турецкой стороне и Азербайджану, потому что на армянской стороне эти боевики не сражаются. Кроме того, возможность физической доставки их туда существует только у Турции, даже не у Азербайджана.

«То есть, для нас вмешательство Турции и такая оголтелая пропагандистская кампания, но что еще более важно – военная поддержка, которая начала осуществляться, является неприемлемым», – добавил парламентарий.