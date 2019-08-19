Москва решила дать отпор иностранному вмешательства

19.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Внеочередной Совет Госдумы сегодня рассмотрел вопрос об иностранном вмешательстве во внутренние дела России

Об этом пишет газета «Ведомости», уточняя, что поводом стали последние акции майданщиков в Москве. По итогам заседания была создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством.

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По словам лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, сегодня повторяется ситуация с развалом СССР.

«Сильная конкурентоспособная Россия им не нужна. Поэтому, когда вывели молодежь на улицы за незарегистрированных кандидатов, я попросил своих людей посмотреть, что там было. Там не было ничего о бедных семьях, о бедных матерях. Там было о том, что мы отнимем у вас власть», – сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что протестам потакали представители 25 иностранных СМИ, которые освещали протесты. По словам главы КПРФ, в комиссию вошли 12 человек, а возглавил ее руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «пропагандистская борьба против России ведется со времен Ивана Грозного».

«В последнее время усиливается пропаганда Запада, нам готовят политических активистов в Литве, Латвии, Украине. Задача – устроить у нас что-то похожее, что было в Киеве, Тбилиси, Бишкеке», – отметил Жириновский.

Он также предлагает «заслушивать дипломатов и журналистов, которые вмешиваются в дела России».

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что его соратники поддержали создание комиссии.

«Госдума вправе создать такую комиссию. Она будет проводить расследование создавшейся ситуации. Решение о создании комиссии будет утверждено постановлением Госдумы, когда начнется сессия», – заявил Исаев.

В качестве примера иностранного вмешательства во внутренние дела России он привел «тренировочные лагеря в Прибалтике».

А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на государственных каналах ряда стран звучат призывы «Вставай, Москва», рассказывают про конкретные точки сбора. По информации спикера, вмешательством во внутренние дела России занималось издание Deutsche Welle, а также США и американские СМИ.