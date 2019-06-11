Москва решила умножить на ноль Зеленского

11.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы надо вести более агрессивную внешнюю политику по отношению к России.

Об этом в эфире телеканала «UKRLIFE.TV» заявил экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Новый президент не до конца понимает, что только ежедневная, эффективная, инициативная, агрессивная, в позитивном понимании этого слова, внешняя политика может позволить нам сохранить или усилить нашу субъектность в переговорном процессе. Если мы будем ждать, что там кто-то договорится, думая о наших интересах – к сожалению, этого не будет», – отметил Филипчук.

По его мнению, в то же время Москва делает Владимира Зеленского абсолютно недееспособным.

«Никаких проявлений со стороны РФ за последние несколько недель касательно смягчения своей линии относительно Украины мы не видим. Есть разные причины, разные теории, почему это происходит, но факт в том, что Россия решила «умножить на ноль» вновь избранное украинское руководство и демонстрирует нежелание входить в любой контакт.

Мы помним, что 6 июня обговаривалась возможность встречи Нормандской четвёрки с участием и президента Путина, и вновь избранного президента Украины. И я был более чем уверен, что первым заданием для новой команды будет обеспечить, чтобы 6 июня президент Украины был вместе с лидерами Запада в Нормандии. Присоединился бы Путин или нет, но президент Украины там должен был быть.

То есть очевидно, что-то не сработало. И я думаю, что это «что-то» – это отсутствие позиции. Русские сразу после выборов 21 апреля сообщили французам, немцам и ЕС, что не видят предмета для встречи до того времени, пока новый президент не сформулирует свою позицию относительно Минских соглашений, урегулирования конфликта, модальности сосуществования с РФ», – добавил эксперт.