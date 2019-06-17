Москва рулит: Украине не отвертеться от федерализации

17.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина с большой вероятностью будет федерализирована вслед за Молдовой, где эти процессы уже начались.

Тревогу на форуме «Круг Винценза» забил украинский журналист и русофоб Антин Борковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам пропагандиста, заставить Украину сменить форму государственного устройства – это главная задача для Кремля.

«Повестка дня Кремля по отношению к Украине, я думаю, довольно четкая. Есть попытка превратить Украину в УССР. Чтобы была внешняя атрибутика, будет сохраняться тот или иной законодательный корпус, но основное задание – превратить ее в федеративное образование, та или иная часть которого могла бы блокировать евроатлантическое направление развития.

Это основное. Мы видим как сейчас подобное происходит в Республике Молдова. Мы видим, что вице-премьер российский по фамилии Козак, приехал и среди его требований и постулатов к формально новой власти Молдовы была федерализация.

У меня есть чувство, что нас регулярно «прозванивают». То есть, те или иные скандальные заявления – это не просто скандальные заявления от глупости. Это пробивают реакцию Украины и украинского общества на подобные вбросы», – тревожится Борковский.