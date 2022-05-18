Москва с Анкарой договорились о приёме в турецких отелях карт «Мир»

18.05.2022  20:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Туризм, Турция


В Турции создадут условия для наличия в отелях терминалов, принимающих карты российской системы «Мир».

Об этом в ходе общения с журналистами по итогам встречи сопредседателей российско-турецкой межправкомиссии заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Турции создадут условия для наличия в отелях терминалов, принимающих карты российской системы «Мир»....

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«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах. Мы заинтересованы в том, чтобы карты «Мир» использовались, и платежные механизмы работали», – цитирует вице-премьера ТАСС.

«Речь идет не о количестве банков, а о наличии инфраструктуры, чтобы человек мог подойти, и стоял банкомат, который принимает карту «Мир», а какой это банк, уже без разницы. Поэтому мы говорили о том, что инфраструктура соответствующих банков должна быть расширена: это банкоматы, терминалы и так далее», – объяснил Новак.

Кроме того, по его словам, для сохранения туристического потока Москва и Анкара договорились об увеличении числа авиарейсов, как со стороны РФ, так и со стороны Турции.

«Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов, как со стороны Турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний, которые будут летать. И это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока», – отметил вице-премьер.

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