Москва с Анкарой договорились о приёме в турецких отелях карт «Мир»

В Турции создадут условия для наличия в отелях терминалов, принимающих карты российской системы «Мир».

Об этом в ходе общения с журналистами по итогам встречи сопредседателей российско-турецкой межправкомиссии заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах. Мы заинтересованы в том, чтобы карты «Мир» использовались, и платежные механизмы работали», – цитирует вице-премьера ТАСС.

«Речь идет не о количестве банков, а о наличии инфраструктуры, чтобы человек мог подойти, и стоял банкомат, который принимает карту «Мир», а какой это банк, уже без разницы. Поэтому мы говорили о том, что инфраструктура соответствующих банков должна быть расширена: это банкоматы, терминалы и так далее», – объяснил Новак.