Москва с разгромным счётом проигрывает Вашингтону информвойну на Балканах – эксперты

25.05.2020, Москва, Елена Острякова

Госдепартамент США выделил порядка 700 тысяч долларов на 2 программы по обучению сотрудников балканских СМИ противодействию «русской дезинформации».

Об этом сообщает российский журналист Андрей Медведев в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Акцент, разумеется, на СМИ Сербии. И на молодых журналистов. И 700 тысяч долларов – это только на текущий год. В следующем будет новый грант. В этом смысле, мы безнадежно отстаем. Гранты не выдаем. Да ладно, у нас даже толковых программ обучения, семинаров, лекций, дискуссионных площадок нет, для тех, кто потенциально готов нас за рубежом поддерживать», – написал Медведев.

Гуманитарная составляющая российско-сербского сотрудничества в прикладном ключе оставляет желать лучшего, заявил «ПолитНавигатору» политолог-балканист Олег Бондаренко.

«Это, в лучшем случае, – проведение различных конференций, встреч, визитов, каких-то культурных мероприятий. К сожалению, Россия не работает, как США. В этом смысле, это большое упущение, которое должно исправляться. Потому что, особенно в Сербии, малой кровью можно было бы получить довольно хороший результат. Особенно, если учесть, что пока сербский народ настроен абсолютно пророссийски – практически по всем вопросам», – отметил Бондаренко.

Он считает, что российские фонды должны выделять гранты соотечественникам в Сербии, в том числе, журналистам.

«Президентские гранты, насколько я знаю, выделяют только российским организациям. Если фонд президентских грантов озаботится продвижением России за рубежом, то можно будет найти какого-то подрядчика, который будет работать с другими странами.

Существует большое количество фондов – от «Русского мира» до фонда Горчакова. Ну и Россотрудничество, которое призвано вести такую работу. По факту оно занимается другими вещами. Затрудняюсь точно сказать, какими, но работой с лидерами мнений и людьми, принимающими решения, Россотрудничество нужным образом не взаимодействует. Это очень плохо», – констатировал Бондаренко.