Москва считает дни, когда «минская мышеловка» прихлопнет Зеленского – эксперт

05.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Своими действиями, направленными на переформатирование Минских соглашений, Украина показывает, что может сорвать Минский процесс. Россия ждет этого, чтобы выстраивать новые отношения с ЛДНР.

Об этом на канале «Политека» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос состоит теперь не столько в Минском процессе, сколько в том, кто первым его сорвет. Вот в этом вся игра. Я думаю, что, понимая, что самостоятельный выход или откровенный срыв процесса может подорвать репутацию и усилить аргументы Запада в отношении России, Россия поступила мудро – она замолчала и демонстрируют готовность. Зато основная критика, инициативы новых форматов, всё что связано с недоговороспособностью, теперь связано с Киевом.

Я думаю, что Москва сейчас спокойно ждет, когда Киев сорвется Минской процесс. И как только это произойдет, у России не будет никаких сдерживающих публичных дипломатических обязательств, чтобы не поддержать ЛДНР, чтобы не признать ЛДНР или, как минимум, не оказать какую-то новую правовую помощь.

А Киев, после того как бряцание оружием закончилось маловыгодной для Киева разрядкой, сейчас активно разворачивает спекуляции вокруг новых форматов, новых участников, новых членов. Что только подтверждает, что Киев может сорвать Минск.

Это может дискредитировать их так, что Минские соглашения будут признаны окончательно ничтожными. Но как только это произойдёт, у России будут развязаны руки выстраивать новые отношения с сепаратистскими республиками», – заключил Андрей Ермолаев.