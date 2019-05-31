Москва советует Зеленскому выходить из комического образа

31.05.2019, Москва, Максим Карпенко

У президента Украины Владимира Зеленского еще есть время для нормализации отношений с Россией и разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика по мере того, как проходит время с момента инаугурации Зеленского, все больше возникает ощущение, что он пока еще не избавился от инерции своего собственного поведения артиста – понравиться возможно большему числу публики.

«Сейчас господин Зеленский, на мой взгляд, продолжает эти попытки понравиться, угодить как можно большему числу и жителей Украины, и зарубежных партнеров нынешней Украины. А для президента, как мне представляется, это крайне опасная тенденция, потому что для президента задача все же не идти на поводу у общественного мнения, а его формировать в соответствии с национальными интересами своей страны. Я убежден глубоко в том, что один из основных национальных интересов Украины – это нормальные отношения с Россией», – заявил Косачев.

Он также уточнил, что нормальные отношения Украины с Россией вполне возможны, для чего новому президенту всего лишь надо проанализировать опыт предыдущих пяти лет, которые привели к поражению прежней власти.

«Господину Зеленскому нужно понять, почему за господина Порошенко проголосовало так мало избирателей и сформировать новую политическую программу, которая бы отталкивалась от этих ошибок, дистанцировалась бы от них и начинала соответствовать национальным интересам страны. Пока в выступлениях господина Зеленского эта тенденция, к сожалению, проглядывается весьма и весьма слабо. Но будем надеяться на то, что это издержки роста. У него нет сформировавшейся программы, сформировавшейся команды единомышленников. Ему все приходится делать «на марше», – отметил политик.

Он полагает, что еще остается время, когда Зеленский сможет такую программу сформулировать в соответствии с национальными интересами Украины, котоыре предусматривают также полномасштабную реализацию Минских соглашений и урегулирование конфликта в Донбассе.

«И во-вторых, вывод российского фактора из перечня тех объяснений внутренних украинских проблем и адресация, обращение к этим проблемам напрямую. Если и когда у господина Зеленского такое желание и такие способности появятся, уверен, что Россия себя ждать не заставит. Никакого искусственного торможения в нормализации российско-украинских отношений с нашей стороны не будет».