Москва создала неприемлемые условия для участия «Таврии» в чемпионате РФ

Футбольный клуб «Таврия» не будет подавать заявку на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге для участия в первенстве Второй лиги чемпионата России.

От Крыма во втором эшелоне будут выступать «Севастополь» и «Рубин Ялта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть вещи, которые ещё рано озвучивать. Для нас это вообще не трагедия. Мы изначально о чем-то думали, и говорить, что рвались туда, не имея ответы на вопросы, – нельзя. Все клубы подали документы. Это была просьба КФС. «Таврия» не попала в список этих команд, потому что на данном этапе не то, что не было надобности, а есть нерешённые глобальные вопросы развития футбола. Никто не дал понимания относительно футболистов с украинскими футбольными паспортами. С этим же мы столкнулись в 2014-м году», – приводит «Крым 24» комментарий директора ФК «Таврия» Александра Гайдаша.

Он добавил, что тренеры «Таврии» до сих пор не имеют возможности проходить обучение, как и не решен вопрос по лицензированию сотрудников. Все это вызывает сомнение в участии крымских клубов в играх ФНЛ.

Накануне в интервью «Радио Спутник» Гайдаш пояснил, что еще в июле 2014 года было принято решение интегрировать три крымских клуба во Вторую лигу. Но при лицензировании в Москве в начале потребовали сменить название клуба, а после, когда привезли 23 контракта футболистов, «Таврия» получила запрет.

«Потому что есть ещё гражданский паспорт, есть ещё международный трансфертный сертификат, и тогда все футболисты относились к украинской федерации, и во Второй лиге им нельзя было играть и по сей день нельзя играть иностранцам. Это не совсем препятствия – это правила такие. Наши команды благополучно были исключены из турнира под эгидой Российского футбольного союза, и под эгидой УЕФА был создан Крымский футбольный союз со специальным статусом», – подчеркнул Гайдаш.

Напомним, в апреле Футбольная национальная лига направила предложения в симферопольскую «Таврию», «Севастополь», «Рубин-Ялту», керченский «Океан» пройти процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе для включения в состав участников Второй лиги (третьего по силе дивизиона чемпионата России).

Еще недавно Минспорта РФ расписывалось в собственной беспомощности перед УЕФА и ФИФА, запретившими крымским командам участвовать в российских чемпионатах. Свою деятельность Российский футбольный союз координирует с УЕФА и ФИФА, и раз уж эти две организации не признают матчи, сыгранные футбольными клубами Республики Крым, то и нечего им делать в российской премьер-лиге. Что же касается российских футбольных клубов и сборных команд, то они не исключены, а отстранены от участия в международных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА, на неопределенный срок.