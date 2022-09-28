Москва ставит крест на переговорах с Киевом

28.09.2022  10:18 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После вхождения ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России о переговорах с киевским режимом следует забыть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

После вхождения ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России о переговорах...

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«Есть прецедент присоединения Крыма в 2014 году, которое, как известно, практически никто не признал, включая российских партнеров по СНГ, Китай и подавляющее большинство стран глобального Юга. Самое важное — санкции, которые будут введены против этих территорий и проживающих на них людей.

Еще одно существенное обстоятельство: после вхождения этих территорий в состав РФ трудно представить возможность политического диалога с Киевом. Понятно, что на таких условиях вести мирные переговоры с Россией руководство Украины не будет — они были бы равны политическому самоубийству. Это те последствия, с которыми Москве надо считаться», – сказал Кортунов «Известиям».

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин обращает внимание на еще один важный аспект.

«Главная цель референдумов в том, чтобы создать у населения уверенность, что Россия будет защищать эти территории, что они не будут переходить из рук в руки. Закрепление линии соприкосновения – это задача военных, а не политических мер.

Военные будут гораздо больше мотивированы защищать суверенную территорию РФ, чем какую-то область Украины, которую Россия держит под своим контролем», – резюмировал Тренин.

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