Москва строго предупредила Тбилиси. Грузии нужен союз с Россией

С 23 августа по 1 сентября шли учения стран НАТО «Agile Spirit» в Грузии. Нужно полагать, что именно с этими маневрами и связаны довольно резкие заявления высокопоставленных российских чиновников по поводу Абхазии и Южной Осетии.

О том, что Южная Осетия и Абхазия могут присоединиться к России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 23 августа, в день начала вышеупомянутых учений. «Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

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Интересно, что через два дня, 25 августа, на встрече с Медведевым глава Южной Осетии Гаглоев дал понять, что РЮО не против интеграции в состав РФ. А вот абхазский лидер Бжания, наоборот, настаивал на независимость Абхазии. Руководители республик отражают разные настроения в своих обществах. Но сейчас не об этом, а о не очень приятных «мессиджах», а если прямо сказать, серьезных предупреждениях со стороны России в адрес Грузии, чего не было уже долгое время.

Читателям напомним, прошлым летом (17 июля 2022 года), то есть совсем недавно, Цхинвальские власти планировали провести референдум по вопросу объединения с РФ, но затем идея была спущена на тормозах. Считается, что так Москва сделала многозначительный реверанс в адрес Тбилиси.

Но что изменилось в течение года? Вернемся к заявлению Медведева, который мрачно подчеркивает, что у обеспокоенности российской стороны могут «возникнуть реальные очертания». Из этого следует, первое: Медведев (российская сторона в целом) обеспокоен по поводу возможного повторения событий 2008 года (!); второе: в случае необходимости, Абхазия и РЮО будут присоединены к РФ.

Кстати, резкость экс – президента России очень не понравилась националистически настроенной абхазской оппозиции, и в этом отношении они солидарны и с официальным Тбилиси и… внимание: с русофобской грузинской оппозицией!

Так вот, возникает вопрос, почему Медведев опасается, что «у его обеспокоенности могут возникнуть реальные очертания»? Неужели соответствующий повод дает нынешняя грузинская власть, которая и на словах, и на деле твердо стоит на позиции сохранения мира и, более того, по факту не присоединилась даже к экономической блокаде России?

Может, она тайно перешла на сторону США и обещала создать проблемы Российской Федерации? Может, она намерена пойти на провокацию против Абхазии? Против РЮО? Что имеет в виду Медведев, и к чему такое заявление, накаляющее до предела политические страсти в Грузии в самый неподходящий момент?

Вынужденная риторика грузинских властей по поводу территориальной целостности Украины или по поводу стремления стать частью ЕС, множество украинских флагов в Тбилиси и провокация против российских туристов, организованная американской агентурой, разве может обмануть такого опытного политика, как Медведев? Не верится.

Может, Медведев под возможным повторением 2008-го подразумевает реальность проамериканского реванша в Тбилиси, что гарантированно означает военную провокацию против Сухуми или Цхинвали? К сожалению, ни Медведев, ни кто-либо другой в Москве дополнительные разъяснения не дают. Уверен, что дополнительные разъяснения даются кулуарно, по неформальным, но надежным каналам!

История с заявлениями по поводу Абхазии и РЮО 23 августа не закончилась. Вслед за Медведевым уже Григорий Карасин (председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам) без какого-нибудь услащающего соуса объявил, что Россия делает все возможное для того, чтобы другие страны, в том числе Китай и Индия (!), признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии. А Китай и Индия не Никарагуа, или какая-нибудь карликовая тихоокеанская островная страна.

Пикантность ситуации с заявлением Карасина заключается еще и в том, что он является официальным представителем РФ в единственном двустороннем формате переговоров, что действует между Грузией и Россией.

Работа формата временно приостановлена в связи с событиями на Украине (между странами нет даже дипломатических отношений). Задачей Карасина (как и его контрагента, спецпредставителя премьера Грузии Абашидзе) является содействие преодоления межгосударственных экономических и гуманитарных проблем, и создание благоприятных условий для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Вышеупомянутое заявление не очень-то резонирует с этим статусом Карасина. Более того, вряд ли такое заявление Карасину поможет в работе рамках упомянутого формата, если он возобновится. Может, Карасин и не надеется на возобновление работы упомянутого формата (кстати, нам не удалось уточнить, какая сторона выступила с предложением «временно» приостановить работу формата, но полагаем, что грузинская).

Так или иначе, но в самой Грузии оба заявления стали поводом для широкого информационного наступления на сторонников дружбы с РФ. Но особенно досадно то, что такие заявления Российских политиков служат удобным поводом для дестабилизации и без того шаткой политической ситуации в Грузии.

Радикальная проамериканская оппозиция вновь атаковала правительство Грузии и лично премьера Гарибашвили за нейтральную позицию в отношении СВО. Они жаждут войны и крови.

Да, мы уверены, что военные учения НАТО стали причиной гнева российских политиков (В них задействовали до 3,6 тысяч военнослужащих из 22 стран альянса, а также стран-партнеров), но, также полагаем, не только это вынудило Медведева с Карасиным выступить с предупреждением!

В этом году по просьбе общественности Грузии (общественная платформа «Солидарность во имя Мира») президент России Путин своим указом восстановил прямое авиасообщение с Грузией, также существенно облегчил визовый режим для ее граждан. Через некоторое время он довольно неожиданно высказал досаду, имея в виду участившиеся русофобские акции и провокации против российских туристов в Грузии. Но, опять-таки, как самый информированный человек России (и не только), еще и профессиональный разведчик, Владимир Владимирович не может не знать, что провокацию организовывает проамериканская агентура, к тому же, эти провокации пресекаются вовремя. То есть, мы имеем дело не с заявленными причинами недовольства Москвы, а с более глубокими, серьезными и важными для Российской стороны.

Полагаем, что неповиновение американцам и проведение корректной политики в адрес России во время СВО уже не является достаточным, и Москва ждет более решительных шагов со стороны Тбилиси в деле восстановления нормальных двусторонних отношений. В условиях экзистенциального столкновения с могучим противником, Москва справедливо хочет быть уверенной, что она гарантированно не получит удар «в подбрюшье», с юга.

«Последние выступления русофобов в Грузии показывают, что эта публика по-прежнему рассчитывает на реванш», – пишет Медведев в своей свежей статье.

Хотя там же с теплотой отзывается о Грузии в целом:

«Для Грузии, страны богатейшей культуры, тысячей нитей связанной с Россией, русофобия – нонсенс, уродство, тяжелая болезнь. К счастью – вполне излечимая».

Остается добавить, что Грузия давно не страдает этой болезнью, аж с начала 90-тых годов. А болезнь, кстати, привнесенная рукотворно – архитекторами распада СССР. Повторяем, что здесь действует агентурная платформа, раздувающая русофобию на фоне усиливающегося социального напряжения.

Однако регулярные реверансы МИД РФ в адрес Тбилиси, самого президента Путина и довольно демократичные, предельно корректные приглашения к общению на предмет исправления ненормальной ситуации, когда между соседними странами нет даже дипломатических отношений, остались безответными.

Более того, Тбилиси просится в ЕС и выпрашивает статус кандидата в члены, стоя на коленях, и не блокирует проведение довольно масштабных учений НАТО на территории страны.

Да, грузинская власть делает разнонаправленные внешнеполитические шаги, когда с одной стороны она лихорадочно пытается угодить евро бюрократии, а с другой – заключает договор о стратегическом союзе с Китаем (кстати, этот договор с Китаем также может подталкивать Москву ускорить процессы с нормализацией отношений с Тбилиси). Все упирается в весьма подвешенное, неустойчивое положение правящей партии в силу высокого социального напряжения, а, с другой, – наличие мощной прозападной платформы, открыто и нагло поддерживаемой госдепом США и Брюсселем.

Понятно, что проамериканская либеральная оппозиция не пользуется решающей поддержкой населения. Она окончательно потеряла лицо за последние полтора года, пытаясь впихнуть Грузию в антироссийскую коалицию. Но, подавляющей поддержкой не пользуется и сама правящая «Грузинская Мечта». Она деградировала окончательно и держится исключительно за счет авторитета премьера Гарибашвили. За последние 4 цикла выборов примерно половина избирателей голосуют «ногами». То есть, несмотря на максимальную мобилизацию административных ресурсов, народ остается дома и не поддерживает ни «Мечту», ни оппозицию.

Более того, поддержка «Мечты» стабильно уменьшается по мере ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

Неслучайно радикальная оппозиция, несмотря на свою ультра-либеральную сущность, на вооружение берет левую риторику! Создаются мощные электронные социальные платформы левого содержания, финансируемые западными фондами.

В начале марта этого года почти вся студенческая молодежь столицы вышла против законопроекта об «иноагентах». Митингующие пошли даже на штурм парламента. Полиция применила силу. Ситуация вышла бы из-под контроля, если бы не решение парламентского большинства – отозвать законопроект. Оппозиция одержала важную морально-политическую победу. Так вот, одним из главных организаторов выступлений был т.н. «Центр социальной справедливости». Центр эффектно организовал беспорядки совместно с крайне правой либеральной платформой под названием «Франклинский Клуб», что показательно. Несмотря на резкую идеологическую разницу, эти платформы вполне хорошо уживаются в нужный момент потому, что принадлежат более глубокой прозападной единой платформе.

Мартовские события показали еще и то, что ситуация действительно шаткая, и что попытка дестабилизации обстановки еще будет предпринята, включая вооруженную составляющую.

Вот почему власти Грузии не смогли отказаться от проведения военных учений стран НАТО, запланированных заранее и проводивших традиционно в 11-ый раз. Это означало бы «вызвать огонь на себя». Вот почему грузинские власти выпрашивают статуса кандидата в члены ЕС, чтобы не провоцировать «Майдан». Хотя это обстоятельство не может оправдать грузинскую власть, давшую повод Медведеву с Карасиным для громких реакций по очень чувствительному вопросу тогда, когда в воздухе запах пороха и так чувствуется.

Тбилисскую власть может спасти не союз с Пекином, а с Москвой – Россия рядом. Пришло время сделать открытый и конкретный дружественный шаг в сторону Москвы.

Но «Мечте» также стоит задуматься о резком повороте не только во внешней политике, но и во внутренней – социально-экономической. Если население к октябрю 24-го года (к важнейшим парламентским выборам) вновь будет голодать, попытка переворота гарантирована – в том числе и с вооруженной составляющей. Не зря же американцы на Украине сохранили боевое крыло «саакашистов», участвующих в сражениях на стороне Киева и набравших серьезный боевой опыт. Они и не скрывают намерение пострелять и у себя дома, чтобы «освободить» Грузию от «Русской Мечты».

Вполне возможно, что Дмитрий Медведев под возможным повторением 2008-го подразумевает как раз и реальность проамериканского реванша в Тбилиси, что гарантированно означает военную провокацию против Сухуми или Цхинвали.

Москва предупреждает Тбилиси. Слово за столицей Грузии.