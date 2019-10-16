Москва теряет терпение и готовит для Донбасса абхазский сценарий

16.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия может пойти на признание республик Донбасса и обеспечение их безопасности по примеру Абхазии и Южной Осетии, если Киев не прекратит обстрелы ЛДНР.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, реальный ввод российских войск может положить конец войне на Донбассе.

«Крым безлюдным они не могут сделать, а на Донбассе они могут отрываться, потому что Донбасс – это такая зона «серая», куда сейчас Россия войти формально, официально пока не может.

Через какое-то время, наверное, произойдет вариант Абхазии и Южной Осетии, когда уже просто России все это надоест и она действительно признает, заключит договоренности, может быть, оборонные, еще какие-нибудь.

И тогда уже будет находиться вся эта территория под российской защитой, под протекцией», – заявил Безпалько.