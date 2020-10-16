16.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Москва тестирует готовность украинского бизнеса вернуться в Россию


Снятие санкций с трех украинских предприятий, ставшее одним из итогов визита оппозиционера Виктора Медведчука в Москву, служит для того, чтобы протестировать реакцию украинского бизнес-сообщества на возможность снятия санкций.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики.

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«Мне кажется, что это – достаточно случайно отобранные предприятия за которыми не стоит чей-то конкретный интерес и которые просто играют роль «живца» в процессе. Предпринята попытка проанализировать реакцию украинской бизнес-элиты, региональных элит на возможность снятия санкций и открытие доступ на рынок России, проявят ли они интерес в этой части, клюнут ли на предложение, прозвучавшее со стороны российского руководства – Россия готова фактически в одностороннем порядке снимать санкции, открывать свой рынок для тех или иных отраслей», – сказал Бортник.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее о снятии санкций с некоторых украинских предприятий заявил президент РФ Владимир Путин.

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