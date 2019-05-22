Москва требует от ОБСЕ приструнить Украину

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В отношении журналистов на Украине нарушены все принципы и нормы, которые начертаны на знамёнах ОБСЕ.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы направили письмо спецпредставителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезиру относительно нарушения прав журналистов на Украине по четырём позициям.

Первая – требование разобраться и предъявить необходимые запросы правительству Украины в связи с делом Кирилла Вышинского, второе – недопущение зарубежных журналистов на территорию Украины (причём, не только российских, были скандалы и с австрийскими, и с итальянскими журналистами), третье – практика выдворения журналистов с территории Украины и четвёртое – требование приложить все усилия для мобилизации стран-членов ОБСЕ с целью закрытия сайта «Миротворец», на котором выкладываются личные данные, в частности, и журналистов, которые могут быть использованы радикальными силами.

Мы все помним дело Олеся Бузины, который был убит вскоре после того, как его личные данные были выложены на сайте «Миротворец».

Мы работаем в тесном контакте с нашим представителем в ОБСЕ и достигли договорённостей, что будем добиваться встречи с Арлемом Дезиром для того, чтобы в личном порядке и более обстоятельно обсудить все эти вопросы и призвать его к тому, чтобы он принял соответствующие меры. Потому что все эти положения нарушают те принципы и нормы, которые начертаны на знамёнах ОБСЕ», – заявил Пушков.