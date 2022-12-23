Москва требует от Татарстана отказаться от уловки с «президентом»

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Москва требует от Татарстана отказаться от уловки с временным сохранением статуса «президента» за нынешним главой республики, которую местные элиты объясняют тем, что чиновник «избирался гражданами именно как президент».

Именно так можно трактовать заявление сенатора Андрея Клишаса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Татарстан должен выполнять положения Федерального закона точно в установленный срок, это касается всех положений федерального законодательства, в том числе и наименования высшего должностного лица Республики. Думаю, что в Казани будет принято правильное и мудрое решение», – написал Клишас.

Кандидат исторических наук Михаил Смолин полагает, что решение Госсовета Татарстана переименовать должность руководителя республики лишь в будущем не будет воспринята федеральным центром как компромисс.

«Этнократы вновь послали федералов на несколько нецензурных букв и снова решили попугать Москву развалом России «на кусочки», – полагает Смолин.

Политолог Сергей Старовойтов поясняет, кто является фрондой в Казани.

«Самому Минниханову от того президент он или раис – не жарко и не холодно. Как и для любого губернатора, ему важнее отношения с президентом Путиным. Но местная оппозиция начала это трактовать как неуважение и потерю авторитета. Этого допустить Минниханов не мог, поэтому до последнего старался титул сохранить», – пишет эксперт.

Он напоминает, что «в западной политической аналитике популярна версия, что центробежные процессы в России начнутся именно с Татарстана».