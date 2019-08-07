07.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин
 
economics, Культура, Общество, Политика, Россия
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Москва тряхнула мошной: в Севастополе завершат реконструкцию приморского парка

Работы по благоустройству севастопольского парка «Учкуевка», примыкающего к популярному пляжу, близятся к завершению.

При Украине участки парка незаконно захватывались под коттеджную застройку. Городским властям и общественности приходилось отстаивать его в судах и в правоохранительных органах.

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Сейчас здесь ведется реконструкция, средства на которую (700 млн руб.) выделило правительство Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объект будет сдан в срок к октябрю, обещает пресс-служба правительства Севастополя.

Здесь появятся детские площадки, велодорожки, обустроенные места для пикников и летний кинотеатр.

Бетонные тротуары компенсируют газоном, который займёт больше половины общей площади. Основную аллею сформируют кипарисы и софора японская.

«В целом работы завершены на 80%, не считая устройства павильонов. На сегодняшний день проложены все сети коммуникаций, осталось завершить пусконаладочные работы. Завершается мощение плитки, ведется работа по заливке фундаментов для павильонов и сборке железобетонных конструкций», – рассказал представитель подрядчика Артем Егоров.

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