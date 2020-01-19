Москва: Унылый протест против новой Конституции Путина

19.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

Сегодня в центре Москвы планировалось традиционное шествие в память об убитых 11 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабурове. Однако за несколько дней до начала мероприятия, ряд политических сил, включая либеральных мундепов, во множестве просочившихся в местные советы Москвы, решило сменить повестку.

В частности, одна из организаторов шествия, Юлия Галямина (уличённая в махинациях с «мёртвыми душами» при сборе подписей избирателей) через соцсети призвала москвичей «выйти на марш против конституционного переворота, дискриминации и репрессий».

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При этом, мундеп Галямина не могла не знать, что своим призывом идет на нарушение, превращая узаконенное шествие в несанкционированную акцию, подставляя людей под ответные действия правоохранителей.

Характерно, что за летнюю митинговщину 2019 года Галямина три раза задерживалась полицией и была осуждена по административным статьям за организацию и участие в несанкционированных выступлениях, заработав в общей сложности 45 суток ареста.

Упоротая дама, как и многие другие её коллеги, продолжает разжигать страсти и лезть в политику, вместо того, чтобы заниматься скучными административно-хозяйственными вопросами Москвы.

Призыв Галяминой и Ко был услышан, и на шествие набежала толпа возбужденных хипстеров и активистов ЛГБТ с требованием «остановить скатывание России к фашизму».

В одной толпе с либералами сновали оказались замечены представители «левой оппозиции», а их вождь Удальцов – Тютюкин охотно давал интервью корреспонденту «Радио Свобода», набежавшему освещать протестные копошения.

По информации с места событий, собрать впечатляющую массовку организаторам не удалось: выступать против «конституционного переворота» под видом мемориального шествия пришло от силы тысячи полторы всевозможных активистов.

Для того, чтобы оправдать смену повестки, организаторы шествия в один голос убеждали прессу, будто убийства Маркелова и Бабуровой, а также «угроза фашизма» и «антиконституционный переворот» взаимосвязаны.

Идеологически подкованные тютюкинские «левоблочники», например, заявили, что, если раньше их волновал «уличный фашизм, убивший Стаса и Настю», то теперь волнует «перемещение фашизма на государственный уровень». Правда, конкретными примерами подобного «перемещения» тютюкинцы предпочли себя не утруждать.

Либеральными выступлениями собирались воспользоваться провокаторы из ультраправых организаций, но полиция разгуляться им не позволила, арестовав с десяток нациков.

СМИ также сообщают о задержании нескольких особо буйных активистов ЛГБТ, в последние годы старающихся не упускать возможности использовать любые протестные мероприятия для саморекламы.

Геи и демократические журналисты

Примечательно, что на этот раз Лёха Навальный и его соратники участия в шествии не принимали. Говорят, что главный оппортунист России инициативу Галяминой и Ко не одобрил. То ли кураторы не подкинули деньжат Сисяну на борьбу с фашизмом, то ли ему заранее стало известно, что шествие будет унылым, малочисленным и бесперспективным.

Судя по тому, как проходило мероприятие, наиболее активная и малочисленная часть участников была сосредоточена в голове колонны. Через три десятка метров за ними понуро плелась группа поддержки, разочарованная низкой явкой и отсутствием веселухи.

Активист удручён отсутствием драйва и низкой посещаемостью мероприятия

Очень молодые люди обоего пола сбивчиво рассуждали в микрофоны корреспондентов о желании перемен без конституционных поправок и большой инертной массе населения, оболваненной телевизором, не желающей положить животы свои на алтарь протеста.

«Впрочем, в этой стране всегда есть место «плану Б», если придётся валить отсюда», – делились соображениями о видах на будущее мамкины революционеры.

Вообще же, слушая умеренно зажигательные речи участников митинга «в защиту конституции», хочется отметить их великолепную непоследовательность и даже противоречивость.

По мнению выступающих, никакой смены повестки мероприятия нет и быть не может, поскольку-де, осенью 1993 года, ельциноиды устроили государственный переворот, и с тех пор у России нет нормальной конституции. Но при этом предложенные Путиным поправки угрожают существующим конституционным нормам, обещая превратить жизнь россиян в кромешный тоталитарный ад.

Как всегда, ни один из критиков конституционных поправок не смог чётко сформулировать смысл поправок, и чем конкретно угрожает действующим конституционным нормам их принятие.

Возможно, впрочем, что на этот раз об угрозах путинских поправок оппортунистам говорить не хотелось хотя бы из нежелания сесть в лужу, поскольку выступать против увеличения минимального размера оплаты труда, индексации пенсий, выплат материнского капитала уже за первого ребёнка – равноценно политическому самоубийству.

Представители оппозиции неустанно, из года в год критиковали основной закон за то, что в нем якобы заложен некий механизм узурпации власти. Теперь они протестуют против предложений по совершенствованию Конституции, которые подразумевают не только улучшение взаимодействия между разными ветвями власти, но и закрепляют в основном законе важные социальные гарантии.

Это похоже на недавнюю историю, когда в питерском штабе навальнят записали отставку Медведева в список своих величайших «пэрэмог», но вскоре поняли всю смехотворность заявления и публикацию потёрли.

Резюмируя: эта публика не упускает возможности присосаться к любому информационному поводу, но всерьез воспринимать ее действия невозможно. Ибо страшно далеки они от народа.