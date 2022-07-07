Москва в очередной раз пригрозила Литве «чувствительным ответом» за Калининград

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запрет Литвы на транзит российских товаров в Калининград «крайним безрассудством, недопустимым в международных отношениях».

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответ Литве должен быть чувствительный. Такие меры разрабатываются, но по понятным причинам я их озвучивать не буду. Мы предупредили Литву и ЕС о возможных мерах и надеемся, что все-таки возобладает разум, и будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград.

Нам бы не хотелось, чтобы и эта ситуация переросла в серьезное противостояние. Но если таких мер, причем, не откладывая, не будут принято, мы вынуждены будем более чувствительно ответить», – сказала Матвиенко.