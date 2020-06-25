Москва вооружила Вучича советами перед поездкой в США

25.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Сербии Александр Вучич в конце этой недели едет в США, где ему предстоят непростые переговоры по Косово.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однако для главы Сербии Александра Вучича куда более важное значение перед визитом в Вашингтон имели, судя по всему, контакты с российским руководством: переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня в Кремле и встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 18 июня в Белграде. Центральной темой обеих встреч было как раз Косово. А точнее, предстоящие переговоры в Вашингтоне», – отмечается в публикации.

Издание напоминает, что после встречи с Путиным, которая была не просто закрытой, а проходила в формате «с глазу на глаз», Вучич сообщил сербским журналистам, что в Кремле обсудил «все возможные идеи и способы решения косовской проблемы», и добавил, что «получил от президента Путина определенные советы и хороший анализ».

А по итогам встречи с Лавровым Вучич заявил: «Ясно, что нас ждет тяжелый период и давление по реализации планов, о которых нам и не говорили. Поэтому, по оценке России, мы должны быть внимательны и осторожны, когда нам будут преподносить эти планы».

«Таким образом, на переговоры в Вашингтон президент Сербии отправляется вооруженный оценками, советами и предупреждениями Москвы. Насколько Александр Вучич готов им следовать, станет ясно уже скоро — когда он вернется из США», – резюмирует «Коммерсант».