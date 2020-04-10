Москва ворчит из-за карантина, а у Крыма есть «ребро жёсткости»

10.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крымчане будут испытывать на себе последствия пандемии коронавируса еще в течение года-полутора лет. Однако население полуострова морально готово к трудностям. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил крымский социолог Виктор Чигрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, это связано с тем, что период с мая по октябрь для Крыма является бюджетообразующим, но местный бизнес уже несет убытки, за которые будет рассчитываться в будущем. Однако социолог посчитал, что Крым подошел к нынешним ограничениям одним из наиболее подготовленных.

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«У Крыма, на мой взгляд, есть такая штука, как «ребра жесткости». Мы привыкли к тому, что цены у нас повыше, чем в других регионах, санкции на нас наложены помощнее, чем на другие регионы, изоляция Крыма была и раньше, рынок труда не сбалансирован был и раньше…

В ближайшее время вообще надо быть готовым к тому, чисто с социальной точки зрения, которая касается всех – преподавателей, предпринимателей, сельхозпроизводителей – нас всех. Это проблема, которая коснется не только окончания пандемии коронавируса, она потом переползет на осень.

В Крыму, с его сезонностью, осенью, когда обычно заканчивается сезон, мы подводим какие-то положительные итоги, результаты, здесь сегодня предприниматели будут отдавать долги. То есть, нам придется потерпеть еще как минимум год-полтора. Как минимум. Это по всем социальным параметрам.

Я начинал говорить о запасе прочности по Крыму – так вот, недавно мы закончили одно достаточно мощное исследование, около двух тысяч человек опросили по всему Крыму. На сегодня уровень социальной напряженности в Крыму не превышает 8-9%. Это очень неплохой, очень хороший результат», – заявил Чигрин.