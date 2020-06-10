Москва вступила в торг с Лукашенко за его шестой срок

10.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 24 июня.

Правда, сообщил об этом не он сам, а заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко – сегодня на онлайн-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о политическом диалоге, то ровно через две недели мы ожидаем на параде в Москве Александра Григорьевича Лукашенко», – сказал Руденко.

Визит Лукашенко был подтвержден последним среди лидеров стран СНГ. При этом белорусский лидер в последнее время позволял себе довольно резкие высказывания в адрес союзника.

Это дало основания ряду наблюдателей предположить, что он пытается «продать» свое присутствие на параде за какие-то преференции. Наиболее очевидным предметом торга вновь видятся энергоносители. Тем более, что на прошлой неделе белорусское минэнерго попросило о скидке на газ, на что «Газпром» потребовал погасить долг.

Очередной этап нефтегазовых противоречий у союзников начался в конце прошлого года и был увязан с нежеланием Александра Лукашенко подписывать новые соглашения по интеграции. У себя дома он грозно заявлял, что не сдаст суверенитета, однако сейчас, когда обострение политической и ухудшение экономической ситуации осложняет его переизбрание на шестой срок, тема интеграции вновь стала для Белоруссии актуальной.

Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил на прошлой неделе, что Минск готов в сентябре-октябре возобновить переговоры по интеграции, если Москва пойдет на уступки в нефтегазовых вопросах.

Богатая история российско-белорусских отношений заставляет опасаться, что скидку на газ Лукашенко получит до переизбрания, а вот подписать интеграционные карты может потом и «забыть».

Возможно, чтобы оговорить гарантии интеграционно-энергетических соглашений в Минск на следующей неделе прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Надеемся, что в этом году работы по согласованию оставшихся дорожных карт будут продолжены. Они позволят решить многие проблемы. В том числе, в нефтегазовой сфере», – подтвердил эту версию Руденко.