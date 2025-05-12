Москва выбивает почву из-под ног Зеленского

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Ответ украинского диктатора Владимира Зеленского на предложение российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры между Московй и Киевом более похоже на ультиматум.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

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«Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться. Посмотрим, еще есть время. Но это настораживает», – сказал Карасин «Известиям».

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что сейчас нет смысла углубляться в детали переговоров, пока не будет получена обоснованная реакция на это предложение от другой стороны.

«Президент всё сказал, основные комментарии сделаны, поэтому всё сформулировано достаточно четко и понятно. Дальше пока нет смысла что-то детализировать и куда-то уходить, сейчас с нашей стороны шаг сделан», – отметил дипломат.

А вот проректор Дипакадемии Олег Карпович полагает, что российское предложение о немедленном начале переговоров в Стамбуле без каких-либо предварительных условий выбивает почву из-под ног киевского режима и его кураторов.

«Очевидно, что продвигаемая Киевом идея 30-дневного перемирия является уловкой, которая позволит Украине перевооружиться и укрепить позиции перед новым раундом военных действий. В Москве понимают, что прекращение огня будет возможно лишь в ситуации, когда Киев согласится на серьезный диалог, учитывающий российские требования. Пока что такого рода поползновений с украинской стороны не наблюдается. Возможно, сдвинуть ситуацию с мертвой точки позволит давление на режим Зеленского, исходящее от президента Трампа», – не исключает Карпович.

Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев уверен, что европейцы вместе с Украиной предложением о 30-дневном перемирии создают медийный повод переложить ответственность на Москву и дает ЕС возможность хоть в каком-то виде участвовать в подобии переговорного процесса.

«Предложение России во многом можно воспринимать как шаг, разрушающий подобные ожидания европейцев. Выведение за скобки вопросов перемирия возвращает на стол принципиальные переговорные позиции РФ, а предложение стамбульского формата переговоров выводит за скобки усилия «посредников. Понятно, что такой подход России ЕС и Британию не слишком устраивает. С учетом того, что принципиальные противоречия не разрешены, наиболее вероятный вариант — сохранение вязкой динамики вокруг конфликта, щедро сдабриваемой воинственными и осуждающими заявлениями из европейских столиц», – говорит Сергеев.

Напомним, что в Киеве лидеры ЕС выдвинули ультиматум России, потребовав согласиться с понедельника на 30-дневное перемирие. Путин же в ответ предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий.