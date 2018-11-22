Москва выделяет миллионы на восстановление Севастополя – местные чиновники бездарно их теряют

22.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Москва выделяет колоссальные средства на восстановление Севастополя после пребывания под контролем Украины – однако местные чиновники бездарно проваливают программы развития Крыма.

Накануне ситуация в Севастополе стала предметом обсуждения на совещании в Госдуме РФ, сообщил депутат Дмитрий Белик.

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По его словам, представитель Министерства регионального развития РФ Камиль Бексултанов поставил под сомнение целесообразность финансирования из федерального бюджета строительства в Севастополе очистных сооружений КОС «Южные» и реконструкции Парка Победы.

Это два важных проекта федеральной целевой программы развития Крыма, реализацию которых провалило городское правительство.

«КОС «Южные» и реконструкция Парка Победы прошли «красной строкой» через все трехчасовое совещание подкомитета. Представители правительства посчитали логичным, что Севастополь должен финансировать эти работы из регионального бюджета. Но в бюджете Севастополя на 2019 год просто нет денег на финансирование этих работ. По самым скромным расчётам, речь идет о 5 миллиардах рублей. Это большие деньги, которые не были заложены в бюджете города на 2019 год. А это значит, что реконструкция объектов может быть продолжена лишь в 2020 году, а может быть вообще поставлена под угрозу реализация проектов в целом», – написал Белик в фейсбуке.

Лидер движения «За чистый Севастополь» Олег Николаев подтверждает, что ситуация в Севастополе является вопиющей, однако у города есть шанс не упустить выделенные Москвой деньги.

«Как можно оставить город с населением по некоторым оценкам уже в 600 тысяч, который планирует развиваться, – без очистных сооружений?! Мне кажется, это идиотизм. Точно так же и Парк Победы. Этого не будет, Белик тут погорячился», – сказал сегодня Николаев на пресс-конференции.

По его информации, деньги, выделенные на КОС «Южные», в конце года вернутся в федеральный бюджет и будут снова предоставлены Севастополю во второй половине 2019 года.

«Для этого нужно, чтобы правительство Севастополя обратилось к правительству РФ и попросило выделить эти средства из резервного фонда. Я уверен, что деньги будут выделены мгновенно. Сколько ни попроси Севастополь – все дают. Такой ситуации нет ни в одном регионе России», – сказал Николаев.

При этом он отметил, что даже, несмотря на режим благоприятствования, строительство придется отложить как минимум на год. Он полагает, что власти Севастополя потребительски относятся к федеральному центру, который щедро выделяет средства, завышая стоимость контрактов.

«Я обнаружил, что планируется реконструкция кинотеатра в Балаклаве за 490 млн руб. Это как? У нас в Севастополе с цифрами искажение. У нас миллиард не звучит как миллиард. В российских регионах 100 млн – это огромные деньги. А в одном из городов в центральной России реконструкция всего центра стоила 19 млн», – сказал Николаев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», правительство Севастополя перевело аванс за строительство очистных 2 млрд 50 млн рублей в ПАО «ОФК БАНК», отказавшись при этом от сопровождения контракта Госказначейством. В итоге, когда весной Центробанк отозвал у ОФК лицензию на осуществление банковских операций, более трети стоимости объекта ФЦП была безвозвратно потеряна.

Подрядчик строительства очистных «Биотехпрогресс» до ликвидации банка успел нецелевым образом потратить около полумиллиарда. Поэтому в октябре, как сообщает издание «Примечания», чтобы не потерять контракт, «Биотехпрогресс» попытался взять кредит на те же полмиллиарда, но в другом банке – РНКБ. В реальности удалось получить всего 100 млн руб.

При этом подрядчик судится с правительством Севастополя, которое пытается расторгнуть контракт. Сама стройка остановилась.

Кроме того, правительство Севастополя провалило реконструкцию Парка Победы, на которую в рамках ФЦП был выделен миллиард рублей. Расторгнуты договоры с двумя подрядчиками, сроки сдачи объекта сорваны.