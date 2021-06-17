Москва вынуждена расхлёбывать за Минском последствия его политики

17.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Посадка иностранного самолёта в Минске ради задержания одного из основателей телеграм-канала NEXTA, координатора цветной революции Романа Протасевича, была крайне непродуманной акцией, в результате которой белорусское руководство сильно подставило Россию.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда все ошибки легче всего списывать на какие-то внешние силы. А признать, что они долбодятлы, и не просчитали всех последствий, потому что дубиноголовые. Думали, что это им сойдёт с рук…

Лукашенко никто ни слова не сказал, когда он собственный самолёт «Белавиа» вернул для того, чтобы арестовать сахарозаводчиков. А этот самолёт шёл международным коридором, по утверждённому маршруту, принадлежал компании из ЕС, которая к Белоруссии отношения не имела. Он шёл транзитом, на большой высоте. Это совершенно другая тема. И поэтому эти вещи сейчас идут, что его специально подставили, ещё что-то сделали. Там российский след до сих пор ищут. Ещё и Хамас – вообще было «сильно». И это всё увязано в единый сюжет. Путин отмазывается от этого дела, как только может», – сказал он.

Владимир Трухан подчеркнул, что этой акцией Александр Лукашенко в очередной раз сильно подставил Россию.

«Это была прямая подстава Лукашенко. Лукашенко опять подставил Путина под раздачу. Потому что помните, начались разговоры, что и «Северный поток-2» надо хлопнуть, и всё такое прочее. И что Байденом эта тема будет затронута на переговорах. Они не думают, что творят, а расхлёбывать мы должны. Лукашенко на следующий день видели в телевизоре. Если бы он сказал об этом Путину по телефону перед тем, то от акустического удара ответа у него бы кровь из ушей текла неделю», – резюмировал генерал запаса.