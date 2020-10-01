Москва вытаскивает Молдову из полной нищеты

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Российско-молдавский товарооборот вырос в 2019 году более, чем на 5% и составил 1,6 миллиарда долларов США. Объем накопленных российских инвестиций в экономику Молдовы составил более одного миллиарда долларов.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, выступая на российско-молдавском форуме торгово-экономического сотрудничества, который прошел сегодня в онлайн режиме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Несмотря на политическую турбулентность последних десятилетий, Кишинев и Москва смогли сохранить двустороннее экономическое наследие, и в настоящее время при поддержке руководства обеих стран оно динамично развивается. РФ является одним из важных торгово-экономических партнеров Молдовы. Вашими усилиями это наследие динамично развивается», – сказал Козак.

По его мнению, один из наиболее эффективных путей преодоления кризиса – развитие экономического сотрудничества в рамках исторически сложившихся традиций на постсоветском пространстве.

«Россия готова всеми доступными способами содействовать этому. Мы ввели нулевые ставки ввозной таможенной пошлины для молдавской сельхопродкуции, поставляемой на традиционный, емкий и поэтому привлекательный российский рынок. Благодаря этому такие поставки за первое полугодие текущего года выросли на 20%, а сельхозпроизводители Молдовы ежегодно экономят до 17 миллионов долларов», – сказал Козак.

По его словам, также ведется работа по созданию торгово-логистического хаба для сельхозпродукции, который должен стать дополнительным механизмом для сокращения издержек и наращивания объема экспорта молдавской продукции в Россию.

РФ на 10% увеличила число «дозволов» на грузоперевозки сельхозпродукции и приняла решение о выделении гуманитарной помощи на закупку дизельного топлива для молдавских фермеров, пострадавших от засухи. По словам Козака это поддержит десятки тысяч людей.

Он выразил надежду, что форумы станут регулярными. Очередной форум, уже в очном режиме, намечен на весну.