«Москва выжала по максимуму»: Погребинский о переговорах Путина и Байдена

08.12.2021  17:41 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россия на вчерашних переговорах президентов США и РФ фактически склонила Вашингтон на признание за собой права на собственную зону влияния и гарантии безопасности.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия на вчерашних переговорах президентов США и РФ фактически склонила Вашингтон на признание за...

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«Нет никаких упоминаний про Крым, никаких упоминаний о российских войсках на Донбассе. Это дорогого стоит, и это очень могло не понравиться Киеву. Кроме того, есть согласие Москвы и Вашингтона, что Россия высказывает требования к Вашингтону как главному субъекту в НАТО, чтобы США дали какие-то, в том числе, юридические гарантии безопасности для РФ», – заявил Погребинский.

Он подчеркнул, что фактический итог переговоров – принятое Вашингтоном решение обсудить с партнёрами по НАТО требование России.

«Это означает, что косвенно Байден признал, что у РФ есть основания опасаться, это не отвергнуто с порога. Для меня это означает, что это косвенное признание права России на свою зону влияния. И, конечно, к этому так отнесутся и в Киеве тоже. Разговоры о том, что, вот, Путин хотел, чтобы Байден дал ему гарантии, что Украина не вступит в НАТО – никто всерьёз к этому не относился, всем было понятно, что Байден не может этого сказать», – добавил эксперт.

«Думаю, что Москва на это и не рассчитывала. Для неё, я считаю, вполне достаточно признания того, что вопрос о гарантиях безопасности для РФ, которая рассматривает и нерасширение НАТО на восток, и, в том числе, предполагает, что на близкой к границе РФ территории не будут размещаться разного рода средства нападения. Я думаю, что это максимум, на что могла рассчитывать Москва, и она это реально получила», – заключил политолог.

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