Москва взяла Лукашенко за глотку и выкатила конкретный счёт – эксперт

07.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад рассчитывал, несмотря ни на что, удержать у власти президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассчитывая на продолжение политики многовекторности со стороны Минска, однако инициативу перехватила Москва.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский политобозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко был очень удобен Западу именно потому, что он проводил удобную и важную политику переориентации страны на Запад. Это очень небыстрый и тяжёлый процесс. Проблема в том, что не только нужно поменять разум людей, но при этом не обрушить систему.

А Лукашенко и эту выполнял функцию. В любом случае, Белоруссию ждут сложные времена, но, думаю, и Запад, и Европа понимают, что если убрать Лукашенко, и не приведи Господь, придёт какая-то из этих дам, Белоруссия очень быстро окажется в очень плохой ситуации. Соответственно, он им был удобен.

Я думаю, что с этим связана позиция по нежеланию вводить санкции, несмотря на то, что на выборах реально чёрт-те что творилось, что уж говорить. Они вводили санкции и по гораздо меньшим поводам.

Соответственно, они надеются, что если Лукашенко удержится, то сможет снова играть в многовекторность и продолжит путь прозападной ориентации. А потом, через какое-то время, уже и с ним можно будет разобраться», – заявила эксперт.

«Но тут, похоже, наши не упускают своего и взяли за глотку Лукашенко, видимо, очень крепко. Потому что – и все эти визиты, и заявления, и видно, что, похоже, Лукашенко осознал, насколько он один, насколько он не может доверять собственному окружению, насколько топко вокруг. И что единственным устойчивым, на что можно опереться, – это Москва. Но Москва, судя по всему, выкатила счёт совершенно конкретный», – предположила Алкснис.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Москве предложили ряд мер, страхующих от того, что после урегулирования кризиса Лукашенко не «переобуется в прыжке», вернувшись к своей политике многовекторности.