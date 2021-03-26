Москва взяла на особый контроль дискриминацию русскоязычных Прибалтики и Украины

26.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия держит на особом контроле вопросы дискриминации русскоязычного населения в странах Прибалтики и Украине.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Захаровой, эти вопросы недавно обсуждались на заседании Комитета ООН по экономическим, социальным, культурным правам.

«Проводимая латвийскими властями линия поведения в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, носит дискриминационный характер. В том числе, в плане обеспечения их экономических, социальных и культурных прав, затрудняя доступ к услугам здравоохранения, социального обеспечения, образованию, создавая препятствия для трудоустройства как в государственном, так и частном секторе.

Наряду с другими проблемами, комитет ООН обратил внимание на ситуацию сохранения в Латвии позорного института неграждан и продолжающуюся дискриминацию данной категории лиц. В частности, эксперты пришли к выводу, что неграждане в наибольшей степени страдают от безработицы…

Отдельным блоком комитет выделил вопросы языковой политики Риги в области образования. Выводы оон однозначны – подходы Латвии к вопросам языка чреваты негативными последствиями для реализации прав лиц, принадлежащих к меньшинствам…

Мы настаиваем на том, чтобы власти Латвии прислушались к мнению международных контрольных механизмов в области прав человека, в том числе Комитета ООН по экономическим, социальным, культурным правам и приняли надлежащие, эффективные меры на законодательном, политическом уровне для выполнения своих международных обязательств в области прав человека.

Россия продолжит активно отстаивать права своих соотечественников, где бы они не находились. Ситуация с русскоязычными гражданами в странах Прибалтики и на Украине находится на нашем особом контроле», – заявила Захарова.