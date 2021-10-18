Москва взялась за интеграцию южноосетинской армии

18.10.2021 18:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков

В Совете Федерации одобрили законопроект о ратификации соглашения России и Южной Осетией «О порядке начисления выслуги лет», который позволит полнее интегрировать молодую республику в российское пространство.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Комитета СФ по международным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил директор Департамента социальных гарантий Министерства обороны Павел Олюшин.

«Ратификация позволит военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах и других воинских формированиях сторон (России и Южной Осетии – прим.), а также лицам, уволенным с военной службы, засчитывать надбавки за выслугу лет в календарном исчислении в периоды прохождения ими военной службы в Вооруженных силах сторон», – сказал он.

При этом выслуга лет будет засчитываться за весь период прохождения службы – то есть с момента признания Россией Южной Осетии как независимого государства в августе 2008 года.

«То есть, если брать пенсионера – он служил, допустим, с 2014 года в Вооруженных силах Южной Осетии. В случае его переезда на территорию РФ и поступления на военную службу, либо, если он военный пенсионер, и был гражданином либо РФ, либо республики Южная Осетия, будут начисляться надбавки», – добавил чиновник.

Также Павел Олюшин подчеркнул, что программа будет реализована за счёт уже средств и не потребует дополнительных выделений из бюджета.

Позже в ходе голосования законопроект был одобрен единогласно. В дальнейшем он будет направлен в российский парламент на рассмотрение.