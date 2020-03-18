«Москва ясно увидела, что может взять Киев» – Корчинский

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москва перестала сосредотачиваться на Донбассе, поскольку уже наметила своей целью Киев.

Об этом в эфире «4 канала» рассказал одиозный украинский националист, экс-боевик «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские переговоры для нас существуют не для того, чтобы о чём-то с ними договариваться. Они существуют просто для того, чтобы быть – и никогда не быть выполненными. Тем паче, они сразу были нарушены Москвой, мы ведём переговоры с Путиным, который патологически врёт, с его представителями, которые никогда не отвечают за свои слова, и цель Москвы – ликвидировать наше существование, то есть уничтожить. Мы говорим с людьми, которые хотят нас уничтожить.

Наши западные партнёры и союзники требуют, чтобы эти переговоры продолжались, потому их надо продолжать – договариваться ни о чём не нужно. Потому что любая договорённость – это договорённость о нашем уничтожении.

И когда Ермак о чём-то там договаривается, он не может в принципе никогда ни при каких обстоятельствах договориться о чём-нибудь хорошем, любая договорённость нам во вред. Но множество депутатов «Слуги народа» и Арахамия очень хотят быть обдуренными и транслируют нам месседж, что всё хорошо, а будет ещё лучше после нашей капитуляции», – заявил Корчинский.

По его словам, для Москвы сейчас Донбасс – второстепенная позиция.

«Они видят, что могут взять Киев, что приверженные к ним люди возглавляют Офис президента, возглавляют теперь уже Генпрокуратуру, что усиливается их влияние в Киеве и можно проглотить Киев.

А следовательно, не нужно сильно сосредотачиваться на ОРДЛО. ОРДЛО нужно, чтобы давить. Немного усилить огонь, немного уменьшить, просто, чтобы это была кровавая рана на теле Украины, и не надо её лечить, надо сосредоточиться на Киеве, что они и сделали. У нас следующий президент будет какой-нибудь Медведчук или Бойко», – поделился опасениями неонацист.