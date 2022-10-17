Москва заставит Запад сполна заплатить за российский газ и уйти из Центральной Азии

Россия всем еще раз показала, что полностью уходит на Восток, а попутно всерьёз берется и за Центральную Азию. Старой и дряхлой Европе, ставшей колонией США, если и будут продаваться ресурсы, то теперь по реальным высоким, а не заниженным ценам. Только теперь фактическим торговым представителем Москвы в ЕС будет Анкара со всеми вытекающими последствиями.

Владимир Путин и ранее давал всем понять, что полюс мирового экономического развития сместился в Азию. Россия произвела окончательный геополитический разворот в эту сторону, полностью порвав с Западом, что означает и отказ от европоцентричной концепции развития.

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Поэтому все интеграционные проекты сейчас завязаны именно на Китай, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, что отчётливо проявилось и на прошедших саммитах в Астане.

Особенно это касается совместных энергетических проектов и выработки общей тактики и стратегии на мировых рынках России и азиатских стран. Ведь не случайно на встречах в Астане присутствовал и эмир Катара, и президент Азербайджана, а с президентом Турции были обсуждены дальнейшие логистические планы в деле доставки углеводородного сырья.

То есть на поверхности лежит стремление Москвы создать подобие собственного газового картеля.

Примечательно, что многие эксперты прогнозировали, что главной темой обсуждения между Путиным и Эрдоганом в октябре станет Украина и турецкие миротворческие инициативы, но на деле данную проблему полностью заслонили совершенно другие, а именно темы логистики, наращивания взаимной торговли, а также энергетические и новые экономические проекты. Ведь сейчас это больше всего волнует и Анкару, и Москву.

В частности, в Астане Турции российской стороной было предложено стать настоящим «хабом хабов», то есть супертранзитной и транспортной развязкой для осуществления грузовых и энергетических потоков с Севера на Юг и с Востока на Запад. Для этих целей может быть проложена по дну Чёрного моря ещё одна ветка газопровода. Тем более не зря Путин назвал ранее Анкару «самым надёжным маршрутом поставок российского газа».

Это должно с одной стороны компенсировать потерю в результате подрывов американцами «северных потоков», а с другой – создать собственный спотовый рынок газа, в котором аккумулировались бы российское, азербайджанское, туркменское и возможно иранское и катарское сырье.

Соответственно, прежние уже в ценовом смысле неактуальные дешевые долгосрочные контракты ушли бы в прошлое, а Европе и Западу выставлялась бы реальная более высокая стоимость, определяемая рынком.

Если правящая элита Турции согласится на такой вариант, то вынуждена будет защищать всеми своими силами сохранность трубопроводов, что сделает акваторию Чёрного моря по сути внутренним для Москвы и Анкары. Возможно, даже турок могут вытолкнуть из НАТО, что бросит их в объятия российско-китайского блока.

По сути Россия созданием такого нового газового рынка сейчас возглавляет мировое антиколониальное движение за освобождение от финансового диктата англосаксов, заставляя Запад платить полную стоимость поставляемого сырья и товаров.

Именно поэтому Владимир Путин на саммите СВДМА призвал наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, что уберегло бы всех от влияния упадка стран Запада, которые традиционно перекладывали все свои издержки кризиса на развивающиеся и зависимые страны.

Подобное абсолютно верное предложение, направлено на создание нового миропорядка, в котором Москва будет занимать далеко не последнее место. Ведь нынешнее столетие станет веком Азии, а не Запада. Новая конфигурация уже ведёт к разрушению старой системы господства американского империализма и гегемонизма и к сходу с арены Европы.

Такой сдвиг на Восток приводит и к положительному сдвигу в отношении Центральной Азии, к которой сейчас приковано внимание одновременно Москвы и Пекина. Поэтому не случайно 14 октября в Астане состоялся саммит «Центральная Азия — Россия», который является антиподом и ответом на формат встреч глав внешнеполитических ведомств бывших советских среднеазиатских республик с главой Госдепа США «5+1».

Как мы знаем на последней такой встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке госсекретарь Энтони Блинкен выдвинул фактический ультиматум главам бывших советских среднеазиатских республик, потребовав от них присоединиться к санкциям и резко изменить своё отношение к Москве.

Именно этим сейчас и объясняются странные на первый взгляд шаги и поведение ряда высших чиновников Казахстана, Киргизии и Таджикистана, явно противоречащие союзническим обязательствам. Да и ранее правящие элиты в Центральной Азии не просто проводили многовекторную политику, но и наращивали под влиянием извне взаимодействие с Западом и старались вырвать свои народы из общего социокультурного пространства.

Создание такого формата говорит о том, что Россия всерьез занялась теперь регионом, так как она не может себе позволить дальнейшей дестабилизации и создания в мягком своём подбрюшье «южного фронта». И это обнадёживает, так как в рамках геополитического поворота на Восток, Казахстан и Средняя Азия становятся стратегическим мостом, соединяющим Москву с Пекином, а также с Тегераном.

Об этом отчетливо сказал российский лидер, подчеркнув, что сейчас как никогда важно действовать скоординированно и развивать стратегическое партнерство, противодействуя попыткам извне дестабилизировать регион.

«К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. Происходят попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях», — подчеркнул Владимир Путин. По его мнению, нарушаются «складывающиеся на протяжении истории» связи в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Именно поэтому Кремль усадил за один стол переговоров там же в Астане президентов Киргизии и Таджикистана, устроивших между собой настоящую «войнушку» в сентябре. По этой же причине состоялись личные встречи Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, а затем была достигнута договорённость о об отдельном обсуждении урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в Москве.

Помогает сейчас активно в этом деле России и Александр Лукашенко, совершивший целый вояж по Центральной Азии и побывавший в Таджикистане и Казахстане. Во время поездок он лично переговорил с Эмомали Рахмоном, Садыром Жанаровым и Касым-Жомартом Токаевым, до которых донёс в неформальной беседе общую позицию союзного государства России и Белоруссии по целому ряду вопросов.

Думается, что он прояснил им угрозы дальнейшего наращивания сотрудничества с США, Великобританией и ЕС. Тем более он открыто сказал на саммите стран СНГ, что по всему периметру организации будут совершены вскоре провокации и диверсии, организованные западными спецслужбами. Примечательно, что именно находясь в Астане «батька» объявил о введении в Белоруссии режима контртеррористической операции.

Поэтому уже можно осторожно предположить, что начинает завершаться период «феодальной раздробленности» и самостийности удельных княжеств в Центральной Азии, которые хотели вырваться на Запад. Похоже, что после изменения характера отношений с Анкарой и решимости Москвы и Пекина регион наконец-то окажется в родной гавани, прочно войдя в создаваемую конструкцию «Большой Евразии».