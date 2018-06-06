06.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Россия, Украина

Москве не о чем договариваться с Порошенко


Пока киевская власть – субъект, для Москвы любые переговоры имеют смысл только если они ведутся напрямую с Западом, без посредников.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сейчас не видит субъекта для переговоров. Без существенного продвижения по части отношений России и Запада (ввиду сложных отношений между Штатами и Европой, возможно, надо разделять и сказать – хотя бы России и Европы, с которой в отличии от Америки теоретически это возможно), без этого не с кем разговаривать. Ну, невозможно с Порошенко ни о чём разговаривать.

Порошенко сам не обладает необходимыми качествами для того, чтобы консолидировать вокруг себя какой-то ресурс, чтобы навязать такую линию, которую хочет реализовать. Поэтому с ним договариваться бесполезно, и в этом смысле я понимаю Москву, поскольку она ожидает, пока здесь появится какой-то субъект», – заявил Погребинский.

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