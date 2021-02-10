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10.02.2021, Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Москве не о чем говорить с Киевом – Украина движется к своему распаду

Новости Украины

Россия не сможет договориться о чем-либо с существующей в нынешнем виде Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, сегодняшняя Украина движется к своему развалу, а оптимальным вариантом для сохранения ее государственности была бы федерализация страны.

«У меня совершенно четкое впечатление, как у человека, который много лет занимается Украиной, что с Украиной в нынешней форме мы никогда не договоримся. А что значит нынешняя форма? Это унитарное государство, где вопреки очевидности, русский язык изгоняется из употребления. Только что, 16 января, новый этап языковой реформы. Как всегда бывает по-оруэлловски – то, что является запретом русского языка, называется защитой государственного украинского языка.

То есть мир – это война, как у Оруэлла. И пока существует это государство, которое не хочет предоставить регионам федеративных прав, потому что «федерация – это путь к распаду Украины», оно и идет по пути этого распада. Сейчас вопрос в том, когда переполнится эта чаша терпения на юге и востоке Украины. Вот, Донецк и Луганск выступили против этого», – заявил Затулин.

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