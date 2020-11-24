Москве пора начинать активно действовать в Белоруссии. Время работает на Запад

24.11.2020, Минск, Артем Агафонов

«Белорусская аналитическая мастерская» Андрея Вардомацкого опубликовала свежие данные социологического опроса, по которому сторонников союза с Россией в Белоруссии по сравнению с сентябрем стало меньше на 11,6 процентов. В ноябре за него высказались 40% опрошенных против 51,6% двумя месяцами раньше. Это, между прочим, исторический минимум. Число сторонников европейского выбора выросло за то же время с 27,6 процентов до 33%. Разумеется, новость произвела эффект, и комментарии были самыми разными.

Да, к политической социологии вообще и к белорусской, в особенности, я отношусь со скепсисом. Да, выборка в 1008 человек – это мало, телефонный метод опроса, а «Белорусская аналитическая мастерская» – на самом деле базируется в Варшаве и существует на польские гранты. Но, к сожалению, это единственная независимая политическая социология, которая возможная в Белоруссии. Проведение опросов на политические темы там строго лицензируется и доступно лишь узкому кругу контор, приближенных к власти и дающих неправдоподобные цифры в стиле местного Центризбиркома. Да и не нужно быть социологом, чтобы понять, что с внешнеполитическими предпочтениями белорусов сейчас не все так, как хотелось бы, и цифры Вардомацкого отражают объективный тренд.

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Открыто поддержав Лукашенко после выборов и не осуждая публично его явные перегибы в отношении оппозиционеров и нежелание идти на мирное урегулирование политического кризиса, Россия разделила с ним за это ответственность в глазах большого количества белорусских граждан. Как писал классик, «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Конечно, есть некоторое количество белорусов, которые одобряют то, что творит их президент и даже требуют еще большего, но они – в меньшинстве. Основную часть, независимо от взглядов, чрезмерное насилие и правовой беспредел шокируют. К тому же репрессии оказались настолько масштабными, что сами по себе влияют на статистику. За время протестов было задержано около тридцати тысяч человек, многие из которых получили штрафы и административные аресты, примерно против тысячи возбуждены уголовные дела, есть несколько убитых. Далеко не все из них являются убежденными экстремистами-змагарами. Такого их количества в республике попросту нет. Под раздачу попали множество посторонних. У всех этих тысяч и десятках тысяч есть родственники, друзья, знакомые. Большинство людей не имеет устойчивых политических убеждений, а 15 суток в переполненной камере в компании змагаров и таких же задержанных участников протестов и случайных прохожих могут перековать многих.

Так что, таких вот разочаровавшихся хватает. Пока это не является настоящей сменой ориентиров белорусского общества. Все-таки, у большинства основные претензии не к России, а к самому Лукашенко, многие ждут, когда Москва займет более активную позицию по происходящему в республике, возьмет на себя роль посредника в урегулировании белорусского политического кризиса.

Но время играет не в пользу сторонников союза. Пока продолжается и углубляется противостояние, число их уменьшается. Если так будет продолжаться и дальше, не пройдет и года, как в Белоруссии может сформироваться устойчивое антироссийское большинство.

Можно, конечно, говорить о безальтернативности Лукашенко, о том, пока он держит под контролем ситуацию, Белоруссия останется союзником. Но, во-первых, не факт, что удержит. Внешнее давление, экономические проблемы и уровень недовольства будут только нарастать, а во-вторых, у Лукашенко специфические представления о союзническом долге.

Сейчас задача России в Белоруссии – не удержать любой ценой Лукашенко у власти, а удержать ситуацию в правовом поле, сохранить республику мирной и дружественной.

Уверен, если Кремлю удастся усадить Лукашенко и его противников за стол переговоров и вместо силовой эскалации запустить процесс политического урегулирования, число сторонников союза вырастет на десятки процентов.

Сторонники Лукашенко говорят, что, если его не будет – к власти непременно придут змагары, которые начнут принудительную белорусизацию и поведут республику по стопам Украины. Но большинство не на стороне националистов. Если будут гарантии того, что пророссийский политик сможет опираться на поддержку России, как опирется на поддержку Запада прозападная оппозиция и не бояться, что его швырнут в тюрьму во время кампании, из желающих выстроится знатная очередь вокруг Кремля.

Сегодняшняя оговорка Лукашенко о том, что на Западе хотят привлечь Россию к его свержению, но не знают как, свидетельствует о том, что непубличное давление на него идет и сильно его раздражает.

Сегодняшнее заявление подсадного «миротворца» Воскресенского о необходимости амнистии всех политзаключенных, озвученное за день до визита Лаврова, скорее всего, свидетельствует о том же и должно продемонстрировать стремление Лукашенко идти на примирение. Вот только озвучил предложение невесть кто, а сам белорусский президент как бы не при делах и остальными своими действиями демонстрирует обратное.

Поверит ли ему Москва в этот раз? Будет ли продолжение той политики, которая привела к поражению на Украине или смена подходов? Времени на такую смену осталось немного.