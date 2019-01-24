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24.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Москве пора определиться: Чубайс или миллионы русских Украины

Если Россия в ближайшее время не изменит ситуацию на Украине, миллионы русских Юго-Востока в считанные годы будут превращены в манкуртов в условиях цензуры и тотальной русофобской пропаганды. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим, что за 11 месяцев прошлого года наши продажи на Украину выросли на 17 процентов, – это очень, очень плохо! Кто отвечает за Украину? Кто отвечает за санкции, где эффективность санкций? Мы должны обрушить этот режим экономически и дать возможность населению Юго-Востока Украины, подлинно православным людям, освободиться от гнёта нацизма!» – заявил Багдасаров.

«Мы живём сегодняшним днём, а проблема нарастает. Одно-два поколения, и население Юго-Востока станут выжившими из ума украми, которые забудут свои русские корни. Вот это главное не допустить», – отметил он.

«Поэтому нам надо действовать очень активно, в том числе, и на информационном плане. У нас же нет ни единой программы, направленной на специфику этого населения. Почему нету? Я не знаю, почему нету! Что угодно есть. Куча фильмов, которые смотреть противно. Лучше эти деньги обратить туда. Денег в стране море! Можно ликвидировать «Роснано» Чубайса и за эти деньги создать специальный фонд для работы с населением Юго-Востока, огромные деньги пойдут на пользу населения!

Отдайте эти деньги Министерству обороны, любому силовому ведомству. Потому что людям без погонов такую важную задачу как работа с Юго-Востоком доверять нельзя», – предложил Семён Багдасаров.

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