23.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Москве предлагают референдум по отмене платных парковок

Обещания властей Москвы о том, что введение платных парковок поможет разгрузить город от заторах на дорогах не оправдалось – напротив, пробки в столице только стали масштабнее.

Об этом на конференции «МосСовет-2018» заявил кандидат в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадим Кумин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, главная наша с вами ненависть – это парковки. Когда вводили платные парковки, что нам говорили – что это разгрузит город, сделает чистым. Что показывает сейчас «Яндекс-пробки»? Что пробки только увеличились. Всё это превратилось в машину по вымогательству у нас с вами денег.

Я предлагаю это дело запретить и провести референдум, нужны ли нам вообще платные парковки», – сказал он.

«Никто из нас с вами не в состоянии платить 200 рублей в час. Если умножить на восемь часов – 1600 рублей в день. 35 тысяч в месяц мы должны положить в карман Максима Ликсутова и иже с ним. А с пробками, мы с коллегами посчитали, получается, каждый владелец машины проводит в год двадцать дней в московских пробках. Если исходить из того, что два часа в рабочий день мы стоим в пробках.

Двадцать дней в году мы стоим в пробках имени Собянина-Ликсутова. Это надо немедленно прекратить, отменить в кратчайшие сроки», – считает Вадим Кумин.