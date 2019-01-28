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28.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия
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Москве предложили, как осадить Макрона

В ответ на требования Запада по Венесуэле, Россия, ссылаясь на протесты «желтых жилетов», могла бы предложить Эммануэлю Макрону провести в течение трех дней выборы или же в противном случае признать президентом Франции оппозиционера Марин Ле Пенн.

Об этом в своем блоге рассуждает политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя недавний ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести выборы главы Венесуэлы в месячный срок из-за протестов в стране, Корнилов подчеркнул, что из уст французского лидера это выглядит смешно на фоне демонстраций «желтых жилетов».

Макрон заявил, что признает Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в течение недели не назначит новые выборы. Ага, надо признать Ле Пен президентом Франции, если Макрон не назначит новые выборы в течение ближайших трёх дней», – язвительно заявил Корнилов.

Он обратил внимание, что полиция проявляет жестокость при подавлении протестов во Франции.

«Один из лидеров «желтых жилетов», похоже, навсегда лишился глаза после того, как полицейский прицельно выстрелил ему в голову. Но он не сдаётся. Макрон просто обязан в течение недели назначить новые выборы», – еще раз подчеркнул Корнилов.

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