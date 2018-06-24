24.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина

Москве предложили официально признать республики Донбасса


Россия должна предоставить жителям Донбасса такие же права, как и гражданам Беларуси.

Об этом в эфире «Антифашист ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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«Самое простое было бы признать граждан ЛДНР равноправными с гражданами Белоруссии. То есть предоставить им безвизовый режим, возможность устраиваться на работу без лицензий и возможность пребывать на территории РФ бессрочно. Такие же права можно было бы предоставить и беженцам с территории Украины», – сказал Стрелков.

Он напомнил, что российские власти свободно давали гражданство в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

«Каждый житель Донбасс до сих пор де-юре гражданин Украины. Мы должны, наконец, определиться, с кем мы. Давайте скажем прямым текстом: киевская власть является врагом России, и договориться никогда не получится. Вооруженный конфликт неизбежен. Надо признать ЛДНР и дать им возможность объединиться в Новороссию. Нужно оказать республикам прямую военную и экономическую помощь», – резюмировал Стрелков.

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