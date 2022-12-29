Москве предложили создать аналог Карибского кризиса, чтобы выдавить США с Украины

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Для того, чтобы быстро разрешить ситуацию на Украине, Россия должна создать для США аналог Карибского кризиса, чтобы Штаты почувствовали угрозу.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шишкина, в этом случае Россия могла бы заставить США покинуть территорию Украины.

«Оптимальный вариант – это Карибский кризис 2.0. Когда-то в условиях критической ситуации для Советского Союза, когда Соединенные Штаты разместили свои среднего радиуса действия ракеты в Турции и Италии, имели возможность благодаря этому просто испепелить безнаказанно почти всю европейскую часть России, Хрущев нашел ответ на этот вызов, разместив такие же ракеты, такого же типа на Кубе», – сказал эксперт.

«Был Карибский кризис, который привел к тому, что договорились: «Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем». Мы убрали ракеты, они убрали ракеты. То есть, создание для Соединенных Штатов условий, ситуации, когда их безопасность под угрозой. Соответственно, господа, вы прекращаете то, что вы делаете на Украине, мы прекращаем там». И полюбовно расходимся, как произошло после Карибского кризиса», – заявил Шишкин.

Напомним, вчера вечером президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.