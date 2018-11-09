Москве советуют вмешаться в драку армян с белорусами

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В сформированной под эгидой РФ Организации Договора о коллективной безопасности “происходят опасные вещи”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

На это обратил внимание в соцсети российский политэксперт Николай Платошкин.

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“В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, своего рода «наше НАТО»), происходят опасные вещи, с самим ОДКБ никак не связанные. Армения отозвала с поста генерального секретаря ОДКБ Хачатурова, против которого после смены власти в Ереване ведется следствие (по делам, никак не связанным с ОДКБ) и предложила на его место бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна – человека, всегда дружески относившегося к России. Но «вдруг» Белоруссия потребовала, чтобы ее гражданин занял пост генсека. Это форменное оскорбление Армении – ведь ее представитель избран генсеком ОДКБ на три года и этот срок далеко не истек”, – пишет эксперт.

Платошкин отмечает, что “если «союзник» Лукашенко наотрез отказался размещать на своей территории военную базу РФ, то в Армении-то как раз есть российская военная база, военнослужащие которой окружены заботой местного населения”.

“Армяне относятся к нашим солдатам и офицерам ничуть не хуже, чем к своим”, – дрбавляет Платошкин.

По мнению эксперта, Россия, как бесспорный лидер ОДКБ должна вмешаться, и “восстановить законность и справедливость”.

Вмешательство Москвы, по мнению Платошкина, поможет дезавуировать слухи о том, что “некоторые круги в Москве руками Белоруссии таким образом мстят Пашиняну (а значит и армянскому народу, который ему поверил), за то, что там новая власть пришла «с улицы».

“Все мелкие склоки и дрязги надо немедленно отставить в сторону. Те, кто хотят унизить Армению в ОДКБ вольно или невольно содействуют развалу этой организации, а значит, играют в пользу Запада”, – резюмирует эксперт.