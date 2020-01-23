23.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Москва, Политика, Россия, Сербия
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Москвичам расскажут о концлагере, в котором убили 700 тысяч сербов

Музей Республики Сербской примет участие в масштабном проекте московского Музея Победы «Непокоренные». Сотрудничество музеев двух стран было организовано при поддержке Представительства Республики Сербской в РФ

На выставке, которая откроется 24 января, будет представлена сербская экспозиция, посвященная самому большому лагерю смерти на территории Югославии в период Второй мировой войны Ясеновац.

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Посетители смогутувидеть уникальные фотодокументы, рассказывающие не только о жертвах, но и об их палачах – усташских преступниках, применявших для ликвидации пленных самые жестокие методы.

Отдельная серия фотографий, посвящена страданиям детей. В Ясеноваце было убито 20 тыс детей и подростков.

Концентрационный лагерь Ясеновац был создан по примеру немецких концентрационных лагерей. Созданное фашистами Хорватское государство стремилось избавиться от „нежелательных элементов“, прежде всего сербов. Уничтожались также евреи и цыгане.

Точное число жертв не установлено до сих пор. Чтобы скрыть следы своих преступлений, правительство усташей два раза уничтожало картотеку и документы концентрационного лагеря. По мнению большинства авторитетных исследователей, число жертв лагеря Ясеновац составляет около 700 тыс человек.

В рамках проекта непокоренные будут также экспозиции, посвященные истории создания Аушвица, Собибора, Маутхаузена, Заксенхаузена, Майданека, Бухенвальда и др. В нем принимают участие также музеи из Норвегии и Словении. Выставка будет работать до 4 марта.

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