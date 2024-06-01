Москвичи хвалят Крым за жёсткие меры против нелегальной миграции

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В Крыму официально насчитывается около 3 тысяч иностранных специалистов, которые работают «по соответствующим разрешительным документам».

«И количество преступлений, совершённых иностранцами на территории Республики Крым, из года в год становится меньше, не больше 4% от общей преступности. То есть говорить о том, что на территории республики творится «мигрантский беспредел», невозможно», – сказал в эфире «Крым 24» врио начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Александр Пальченко.

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Однако меры противодействия трудовой миграции в республике одни из самых жёстких в стране, с удовлетворением отметили участники эфира из Москвы.

«Близка позиция Сергея Аксёнова – жёсткая, но справедливая. Без жёстких мер не обойтись. Должны быть ужесточены визовый контроль, получение гражданства и, соответственно, справедливые решения судебных структур без всяких вмешательств диаспор. Мы знаем, что сегодня совершившие преступления потом благополучно уходят от ответственности», – отметил в эфире Крым 24» координатор общественного движения «Сорок сороков» Владимир Носов.

По его словам, в спальных районах Москвы среди 30 учеников в классе зачастую редко встретишь русскую фамилию. Бывает, что вечером опасно выходить на улицу, тем более, девушкам. Для жителей это серьезное беспокойство, но надо понимать причину этих проблем.

«На самом деле – это низкая рождаемость титульной нации, высокое количество абортов. Как сказано в Библии: народ, который убивает своих детей, не будет проживать на этой территории. Эта земля будет отдана другим. Поэтому вопрос очень сложный, и без жестких мер, повторюсь, не обойтись. Жёстких, но законных, дабы сохранить наше государственность, народ и мир», – сказал Носов.