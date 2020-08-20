20.08.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Москва, Политика, Россия
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Москвичи начинают позорить либералов у посольства Белоруссии


В столице России московские либералы стали утрачивать монополию на публичное высказывание позиции по ситуации в Белоруссии у посольства этой страны.

Все чаще к месту ежедневных акций приходят москвичи – противники белорусского майдана, с государственными флагами Белоруссии.

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Московские акции в поддержку белорусского майдана стали постепенно выдыхаться, и их посещают теперь десятки человек, в основном завсегдатаи всех протестных либеральных акций и охочие до протестного адреналина студенты.

Тем не менее, даже в таком количестве собравшиеся вели себя достаточно агрессивно и при приближении корреспондентов неугодных либералам телеканалов мешали им работать, скандируя националистическую закличку: «Живе Беларусь!» с забавным московским акцентом.

Однако накануне к месту ежедневной тусовки солидарных с белорусским майданом напротив посольства Белоруссии в Москве стали приходить совсем другие москвичи.

В частности это были активисты «Трудовой Москвы», которые пришли на место с флагами СССР и нынешней Белоруссии, развернув их перед выстроившимися в шеренгу с коллаборационистской бело-красно-белой лентой сторонниками белорусского майдана, чем вызвали большое неудовольствие последних, желавших, чтобы на них всегда обращали внимание.


Посетили акцию и представители пропутинского движения SERB, которые задали любителям минского майдана простой вопрос: знают ли они историю происхождения бело-красно-белого флага? Выяснилось, что группа поддержки Беломайдана была не в курсе, что за символику держат в руках.

«Чего и следовало ожидать!», – резюмировали происходящее представители SERB.

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