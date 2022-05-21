Москву и Донецк призывают дать салют в честь победы в Мариуполе

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В Москве и Донецке следует устроить салют в честь победы над украинскими нацистами в Мариуполе, считает военкор Роман Сапоньков.

«Салют будет? Хотя бы в Донецке, но нужно и в Москве. Реально нужно, ход будет очень сильный. Перехватим повестку, население ждёт побед», – предложил он в своем блоге.

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Политолог Сергей Марков полагает, что победа в Мариуполе будет иметь важное идеологическое значение – и не только потому, что отныне Азовское море становится вновь внутренним морем России.

«Разгромлена самая боеспособная группировка ВСУ в 15 тысяч человек. Разгромлен главный символ антирусской Украины – неонацистский полк Азов. Миф о мужестве Азова рухнул. Командиры Азова не стали сражаться и сдались в плен. Тем самым подали пример сотнями тысяч военных Украины- надо сдаваться в плен армии России. Огромное количество пленных в Мариуполе, около 3 тысяч. Всего в плену сейчас около 6 тысяч украинских военных. Открыт широкий коридор из центральной России в Крым через Ростов, Мариуполь, Херсон. Более прямой и надежный и простой, чем Крымский мост. Все попытки Запада и Зеленского спасти от плена окруженных в Мариуполе, – полностью провалились», – перечисляет Марков.

По его мнению, главный вывод из боев в Мариуполе: «как обойти террористическую тактику ВСУ Живого Щита из мирных жителей, – это главный военный вызов армии России в боях на Украине в ближайшие месяцы».

Телеведущий Андрей Медведев рассуждает, почему «Азов» пошел на капитуляцию, имея численное преимущество.

«Основной штурм с нашей стороны вели немногим более двухсот человек. То есть боевиков было в 10 раз (!) больше. Да, с нашей стороны работала авиация и артиллерия. Но у боевиков был и боезапас, и еда. Они могли сидеть ещё долго. Но они сломались психологически. Донбасс держался восемь лет. Иногда исключительно на вере в то, что когда-то, возможно, будет иначе, будет Победа. А нацисты сдались через месяц. Потому что нет ни веры, ни идеи. И потому что, понимали они – не сдадутся, их уничтожат. Всех. Это теперь можно тоже рассказать. Не было бы штурма. Их просто уничтожили бы бомбами. Всех до одного. А думаете почему были заявления, что Азовсталь не будут восстанавливать? Вот именно», – рассказал Медведев.

Его данные подтверждает военкор Александр Сладков.

«Сегодня можно признаться: нацистов, в случае отказа сдаваться, ожидал тяжелый финал, нечеловечески тяжелый. Никто забегать и стреляться наперегонки в катакомбах не собирался. Это был бы тяжелый финал. Но безопасный для наших ребят. И я не считал бы это жестокостью», – пишет Сладков.

Историк Сергей Григоров призывает не давать нацистам никакой надежды на освобождение по обмену.

«Мариуполь освобождён меньшими силами наступающих против бОльших сил обороняющихся. Обороняющиеся были не просто воинскими частями противника. Они были не просто отборными частями противника. Это были преступные воинские части, которые не соблюдали никаких правил войны, которые взяли огромный город в заложники и проводили политику пыток, террора и массового убийства мирных жителей. Потому что Мариуполь русский город! Во главе обороняющейся группировки стояла самая отборная нацистская и сатанинская мразь, ставившая целью наше уничтожение. Почему они сдались, а не застрелились? Потому что у них есть надежда, что по общим итогам войны Россия проиграет, всё будет Украина и понад усе. Так давайте разочаруем ублюдков! Трибунал! Открытый трибунал! Трибунал в Донбассе!» – призывает Григоров.

Тем временем, в Сети опубликован первый допрос вышедшего из подземелий «Азовстали» одного из лидеров украинской группировки «Волыны»:

–Вы все выходите? –Да –Ещё кто-то остаётся на территории завода? –Вся 36-ая бригада и её представители находятся сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет. –Иностранцы есть на территории завода? –Вообще были –Высокопоставленные лица? –Мне об этом неизвестно. –А кто был, где находился? –В составе подразделений ВСУ есть иностранцы –А кураторы иностранные? –Я никаких иностранных кураторов не знаю, которые давали бы какие-то инструкции.