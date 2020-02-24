Москву начали стирать с дорожных указателей Украины

24.02.2020, Киев, Максим Карпенко

С трассы Киев-Москва исчезли дорожные указатели с упоминанием российской столицы.

Фотографию знака в своем блоге опубликовал блогер Руслан Игнатченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На указателе вместо Москвы появились направления до столицы Казахстана, города Нур-Султан и Китая – Шанхая.

«Трасса Киев-Москва. Вместо Москвы и Брянска – Нур-Султан и Шанхай. Глубокая Клиника. Главное, чтобы в Шанхае знали, где Глухов», – написал Игнатченко.

«А ничего, что в Нур-Султан и в Шанхай дорога идёт через Россию?», – интересуется пользователь Миша Поляков.

Новый дорожный знак в своем блоге эмоционально прокомментировал политолог Сергей Белашко: «Эх, собрать бы всех этих долб…ов да в Шанхай».