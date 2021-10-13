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13.10.2021 09:25 (Мск), Донецк, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Москву не устраивает ни Бойко, ни Медведчук

Новости УкраиныНашумевшая статья Дмитрия Медведева об Украине содержит сигнал о том, что Москва не видит...

Нашумевшая статья Дмитрия Медведева об Украине содержит сигнал о том, что Москва не видит в роли настоящего лидера ни Виктора Медведчука, ни другого члена ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом в своем блоге рассуждает один из командиров ополчения Донбасса в 2014 году Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Статьи такого калибра, как та, что мы прочли за авторством Дмитрия Медведева – труд коллективный. Это не свободный полет мысли – каждая фраза выверялась и рецензировалась  прежде, чем увидела свет. Как я уже писал, в этой статье видна чётко сформулированная позиция российской власти: нет смысла говорить с вассалами – нужно говорить с сюзеренами.

Но был в ней и ещё один важный посыл: «Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет». Не было сказано, например, «за исключением»,  не было сделано оговорки «почти» – все категорично и безапелляционно.

Отсюда следует, что и Виктора Медведчука не считают исключением, равно, как и Бойко, и прочих, кто демонстрирует налёт пророссийскости при создании своего политического образа.

Это, на самом деле, важный акцент. И важный, как по мне, сигнал пророссийскому электорату в Украине, поскольку ощущение, что Медведчук и есть российская торпеда, вызывало у большинства, мягко говоря, недоумение и дезориентированность. Как фактор раздражения в украинском политикуме он нужен, но консолидирующим лидером Юго-Востока он не может быть по определению. Кто тогда, если нет никого? Вопрос….Но лучше признать полную пустоту, чем делать ставку на заведомо проигрышный вариант», – отметил Ходаковский.

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